Kovačević: Šmit izmijenio Krivični zakon kako bi oteo imovinu Srpske, Dodik se žrtvovao da bi ga spriječio

Kristijan Šmit izmijenio je Krivični zakon, kako bi oteo imovinu Republike Srpske, ali predsjednik Milorad Dodik se žrtvovao da bi ga spriječio, istakao je za RTRS srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"Mislim na prvom mjestu ovaj mandat da su obilježili napadi na Srpsku, Sarajevo je osjetilo da ima podršku da najagresivnije krene na Srpsku. Mislim da je vrijeme da otvoreno govorimo o tome. Zašto je Šmit nametnuo izmjene krivičnog zakona? Njegova namjera je bilo otimanje imovine Srpskoj, ne znam da li se sjećate on je otvoreno rekao da ima u ladici zakon o državnoj imovini. Njegov plan je bio da se otme sve ono što je naše, što nama pripada",dodao je Kovačević.

Kaže, za Srpsku bi to značio kraj.

"Srpska ne bi odlučivala ni o čemu. Mi imamo trenutno u Srpskoj investicioni ciklus od 7,5 milijardi KM. Da se pitao Šmit, za sve bi morali čekati odluku Sarajeva, a to je prepoznao Milorad Dodik. On im je oteo godinu, godinu i po vremena, kada su bili najjači i natjerao ih da to vrijeme potroše na gonjenje njega. On je bio spreman da podnese tu žrtvu, kako bi zaštitio imovinu Srpske", navodi Kovačević.

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Dodaje da je Dodik podnio ličnu žrtvu.

"Ovaj mandat je obilježio najsnažniji napad na Srpsku, ali je Milorad Dodik svu silinu tog napada usmjerio na sebe lično", dodaje Kovačević.

Komentarišući proces protiv predsjednika Dodika, Kovačević dodaje da je Dodik postavio zamku u koju su oni odmah upali.

"20 godina su se trudili da skinu Milorada Dodika, zato što su bili svjesni da je on glavna brana u tome da uspiju u namjeri da Republike Srpske nema. Godina, iz izbornog ciklusa, u ciklus, nisu uspjeli", kaže Kovačević, te dodaje da je krajnji cilj svega bio da nema Srpske, a ni Milorada Dodika.

Napominje da je Dodik znao da njihovo vrijeme ističe.

"Imovina Republike Srpske je preživjela. Milorad Dodik je i dan danas tu, a gdje je Kristijan Šmit, Majkl Marfi? Koliko su jaki ti koji su pokušali da sruše Republiku Srpsku? Meni se čini da je Republika Srpska danas jača nego ikad. Vidimo da je i Milorad Dodik jači nego ikad, neko koga narod i dalje voli. Milorad Dodik nije na toj poziciji predsjednika, ne zato što to nije volja naroda, nego zato što je branio Srpsku, ali vidimo da to ne brine ni Netanijahua, ni Putina, ni Hegseta", dodaje Kovačević.

Dodaje da će cijela Srpska da se razvija samo na bolje.

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"Kada govorimo o investicionom ciklusu, jasno je da je Srpska dovoljno snažna da mimo svih redovnih davanja, ima kapaciteta da odvoji još 7,5 milijardi u investicije, razvoj. Šta to znači? Bolje uslove života svakog čovjeka u Srpskoj. Tu je bitna i još jedna stvar - dolazak Save Minića na čelo Vlade Republike Srpske. Čujem neke kako kažu da bi uveli 13 penziju u Srpskoj, to znači da neko ko ima 500 KM ili 700 KM to vam je rast penzije od 8,33 odsto. Znate koliko je porasla penzija od kada je Savo Minić na čelu Vlade? 14 odsto. Dakle to samo zvuči primamljivo, ali ako uzmete da je to skoro duplo manje povećanje, od onog što je Minić obezbijedio za godinu dana", kaže Kovačević.

Srpska daje značajno više nego FBiH za sve kategorije, kaže Kovačević.

"Kada bismo mjerili značaj onog što su nam borci Srpske dali, dali su nam ponos, dali su nam Srpsku, naše simbole. Kada bismo našim borcima dali cijeli budžet, bilo bi malo, za ono što su oni dali za Srpsku", kaže Kovačević.