Znak moždanog ili srčanog udara može da se prepozna na licu

Autor:ATV redakcija
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Neznatne promjene na koži lica, na koje većina ljudi godinama gleda isključivo kao na estetski problem, mogu u stvari biti dramatičan signal upozorenja koji nam šalje organizam.
Najnovija naučna istraživanja sa Univerziteta Stenford otkrivaju da se potencijalni rizik od srčanog udara i moždanog udara može jasno uočiti u regiji oko očiju.
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Istraživanje objavljeno u prestižnom naučnom časopisu "Atherosclerosis" baca potpuno novo svjetlo na povezanost između ksantelazme, žutih masnih naslaga ili nodula na kapcima i oko očiju, i ozbiljnih kardiovaskularnih oboljenja.
Ksantelazma nastaje kao posljedica nakupljanja holesterola i drugih masnoća u makrofagima - specijalizovanim ćelija ljudskog imunog sistema. Iako se ove promjene u velikom broju slučajeva javljaju kod osoba koje imaju povišen nivo holesterola u krvi, naučnici naglašavaju da to nije uvijek pravilo.
Na osnovu detaljne analize zdravstvenih kartona čak 36.000 pacijenata, sa ksantelazmom i bez, stručnjaci sa Stenforda došli su do šokantnog saznanja: rizik od infarkta i moždanog udara bio je drastično veći u grupi ljudi sa žutim naslagama na kapcima.
Ono što je posebno iznenadilo istraživačku javnost jeste podatak da je rizik od srčanih i moždanih oboljenja kod osoba sa ksantelazmom ostao povišen čak i onda kada su njihove analize krvi i nivoi masnoća bili potpuno uredni.
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To praktično znači da ksantelazma nije samo propratna posljedica visokog holesterola, već predstavlja nezavisan signal upozorenja i spoljašnji pokazatelj znatno dubljih, skrivenih patoloških procesa u krvnim sudovima.
Pored klasičnog infarkta i moždanog udara, značajne razlike uočene su i kod takozvanih "mini-udara" - tranzitornih ishemijskih napada - TIA. Rizik za pojavu ovih kratkotrajnih prekida dotoka krvi u mozak iznosio je 0,6 odsto kod pacijenata sa ksantelazmom, naspram skromnih 0,19 odsto u kontrolnoj grupi.
Iako same žute mrlje na licu i kapcima ne uzrokuju direktno zgrušavanje krvi niti oštećenje tkiva, kardiolozi i dermatolozi ističu da one moraju poslužiti kao lako uočljiv simptom. Svako ko primjeti ovakve izrasline na kapcima treba odmah da se obrati ljekaru i obavi detaljne kardiološke preglede.
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Ovo otkriće potvrđuje da jednostavan pogled u ogledalo može pomoći u ranoj dijagnostici i potencijalno spasiti život prije nego što dođe do fatalnog kardiovaskularnog ishoda.
(Blic)
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