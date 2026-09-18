Narod priča: Trebinje

Izvor:
ATV
Biljana vas vodi u Trebinje i otkriva vam sve njegove ljepote, sa posebnim osvrtom na život i još uvijek živ duh pjesnika Jovana Dučića.
Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.
Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.
'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.
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