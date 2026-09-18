Logo

Narod priča: Trebinje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

18.09.2026 15:20
нови визуал народ прича
Foto: ATV

Biljana vas vodi u Trebinje i otkriva vam sve njegove ljepote, sa posebnim osvrtom na život i još uvijek živ duh pjesnika Jovana Dučića.

Putujemo i otkrivamo priče i ljude iz cijele Srpske, od Novog Grada do Trebinja, koje će vam zagrijati srce. Pokazaćemo vam kako živi naš narod, običan čovjek, kako izgleda njegova svakodnevica i šta njegovo srce priča o prošlosti i djedovini.

Emisiju uređuje i vodi Biljana Stokić.

'Narod priča sa Biljanom Stokić' subotom u 18 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Narod priča

Biljana Stokić

Više iz rubrike

Битно: Поп култура у служби кризе

Emisije

Bitno: Pop kultura u službi krize

5 h

0
У другом плану: Ненад Стевандић

Emisije

U drugom planu: Nenad Stevandić

23 h

0
Битно: Свјетски дан безбједности пацијената

Emisije

Bitno: Svjetski dan bezbjednosti pacijenata

1 d

0
На глобалном плану: Нова криза британксе круне, свемирска истраживања и афрички економски рекорди

Emisije

Na globalnom planu: Nova kriza britankse krune, svemirska istraživanja i afrički ekonomski rekordi

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

35

Masmediologija na Balkanu: Sve je isto samo njega nema

18

18

Budimir: Jemeljaneko - veliki prijatelj Srpske, Srbije i Srba

18

18

Novi Ajfon 18 modeli rasprodani, ostali oni od 6.800 KM

18

01

Zeljković: Ako je vozilo na gumama tramvaj, onda Stanivuković Gradsku kuću može nazvati Bijelom kućom

18

00

Novi udar na vozače: Gorivo poskupljuje, poznato dokle bi cijena mogla ići

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima