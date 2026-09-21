Пет знакова чека срећан период све до 27. септембра

Аутор:АТВ редакција
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У данима који слиједе излазимо из своје љуштуре и склапамо нова пријатељства. Овакав срећан период за пет знакова ријетко долази без иједне препреке, али се зато дуже памти.
Ова недјеља носи енергију романтике и забаве. Сезона Ваге почиње 23. септембра, па нам лакше иде упознавање нових људи и стварање дубљих веза. Пун Мјесец у Овну, 26. септембра, ставља на искушење наше ставове о пријатељству и романтици. Ипак, учимо како да унесемо љубав у своје животе и више цијенимо оно што имамо, чак и када се суочавамо са препрекама.
Са пуним Мјесецом у твом знаку, Овне, вријеме је да пустиш оно што ти више не служи. Опрости себи ако се и даље држиш успомена из прошлости. Буди благ према себи и посвети се бризи о себи. Ова лунација је истовремено и нови почетак и крај, док у наредних неколико недјеља почињеш да се осјећаш сигурније у себе.
Сунце улази у знак Ваге у сриједу и припрема те за изазове, учећи те како да будеш дипломатичнији. Није вријеме да искалиш бијес, него да ствари рјешаваш мирним путем. Пажљив одабир ријечи и стрпљење донијеће ти више пријатеља. Ово је такође недјеља у којој треба да пружиш себи више љубави и пажње.
Као знаку којим влада Венера, сезона Ваге ти доноси срећан период и одређене предности, Бику. Та енергија ти помаже да унаприједиш свакодневне навике и квалитет односа са другима. Очекуј нова познанства или јачање постојеће романтичне везе. Не устручавај се да љубав пружиш и себи.
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Пун Мјесец у Овну доноси ти велику моћ и ауторитет на пословном плану. Преузимање нових улога јесте изазовно, али ти то можеш да поднесеш. Имаш све што је потребно за успјех, под условом да си праведан и да слушаш друге.
Спреми се, Близанче! Енергија ове недјеље уноси авантуристички дух у твој живот. Са Сунцем у Ваги, романтика је у ваздуху, а вријеме је погодно и за рад на креативним пројектима. Пун Мјесец у Овну, крајем недјеље, мотивише те да истражиш своје скривене таленте. У данима који долазе осјећаћеш се све сигурније док изражаваш сопствену личност. Размисли о томе да се јавиш својим менторима, јер ти могу дати драгоцјене савјете који ће ти олакшати почетак овог новог путовања. Не жури са пословима које обављаш, чак и ако те енергија Овна гура на исхитрене потезе.
Званично је почело твоје вријеме, Ваго! Улазак Сунца у твој знак чини овај период веома позитивним за тебе. Истиче твоје најбоље особине и ставља те у центар пажње током наредних неколико недјеља. Уз то ти помаже да оствариш боље везе са другима.
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Пун Мјесец и Сатурн ти показују како да прихватиш енергију Овна. Његуј љубав према себи и буди храбрија у доношењу одлука. Стави себе на прво мјесто. Повезуј се са другима кроз активности у којима блисташ и које људима помажу да стекну нову слику о теби.
Ако си се осјећала као да тапкаш у мјесту, ево добрих вијести: ствари коначно крећу набоље ове недјеље, Водолијо. За то можеш захвалити Сунцу у Ваги! Овај транзит те усмјерава ка будућности и свему што желиш да постигнеш. Мјесец у твом знаку, на самом почетку недјеље, доноси срећан период и даје ти додатну подршку.
Пун Мјесец у Овну подстиче те да дубље зарониш у себе и заиста упознаш своју личност. Циљ свега тога јесте да се више поносиш оним што јеси. Сада ступаш у центар пажње, па очекуј позиве на догађаје или понуде за повезивање са заједницом. Чека те узбудљив период пун динамике, јер сезона Ваге доноси промјене које посебно пријају ваздушним знацима, попут тебе.
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