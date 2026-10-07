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Veliki pomak u medicini: Do dijagnoze tumora mozga dolazi se za samo dva sata, još tokom operacije

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07.10.2026 09:19

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Крупни план хируршких инструмената припремљених за операцију у болничкој операционој сали.
Foto: pexels/Stéf -b.

Genomski test koji su razvili Centar za istraživanje tumora mozga Univerziteta u Notingemu i Univerzitetske bolnice u Notingemu skraćuje konačnu dijagnozu primarnog tumora mozga sa šest do osam nedjelja na oko dva sata.

Uzorak uzet tokom biopsije ili operacije stavlja se u sekvencer veličine kutije za cipele, proizvod „Oksford nanopora“. Molekuli DNK prolaze kroz nanoporu, sićušnu rupu, i otkrivaju genomski otisak tumora.

U jednoj operaciji u Notingemu sekvenciranje je trajalo oko 20 minuta, a rezultat je stigao u salu za manje od dva sata, dok je pacijent još bio na stolu.

Neuropatolog Sajmon Pejn kaže da mikroskop daje procjenu, a nanopora molekularnu klasifikaciju. Neurohirurg Stjuart Smit ocjenjuje da to mijenja odluku o obimu operacije u toku samog zahvata, prenosi Sputnik.

Pilot projekat pokriva Notingem, Birmingem, bolnicu „Grejt Ormond strit“, Kings koledž i Njukasl, pet od sedam regiona Genomske medicinske službe.

Primarni tumori mozga najveći su ubica djece i odraslih mlađih od 40 godina u Velikoj Britaniji. Ranija dijagnoza treba da skrati nedjelje neizvjesnosti i ubrza radioterapiju i hemioterapiju.

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Operacija

tumor

Dijagnoza

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