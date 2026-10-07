Mesi progovorio o "teorijama zavjere" tokom Mundijala: "To je jedina realnost..."

Lionel Mesi odlučio je da prekine ćutanje i odgovori na brojne priče koje su se pojavile nakon poraza Argentine od Španije u finalu Svjetskog prvenstva.

Legendarni Argentinac osvrnuo se na utakmicu koja je izazvala veliku pažnju u njegovoj zemlji, ali i pokrenula različite teorije o tome šta se zapravo događalo unutar reprezentacije.

Poslije izgubljene borbe za svjetsku titulu, pojedini navijači analizirali su ponašanje argentinskih fudbalera, njihove reakcije na terenu, ali i ono što se događalo u svlačionici. Sve to bilo je dovoljno da se pojave različite spekulacije o navodnim dešavanjima iza kulisa.

Mesi je, međutim, tokom svog oproštajnog dana odlučio da stavi tačku na takve priče. Prema njegovim riječima, nikakvih neobičnih okolnosti nije bilo, već je Argentina jednostavno ostala bez dovoljno energije nakon izuzetno zahtjevnog prethodnog meča.

" Na prošlom Svjetskom prvenstvu bili smo tako blizu, ali se nije desilo apsolutno ništa čudno i to je jedina realnost. Utakmica protiv Engleske donijela nam je ogromnu potrošnju, kako u fizičkom, tako i u emotivnom smislu", poručio je Mesi, pa nastavio:

"U finale smo ušli s posljednjim atomima snage i borili smo se kao i uvijek, ali jednostavno nismo mogli postati prvaci", prenosi Telegraf.

Na sličan način ranije je govorio i selektor Argentine Lionel Skaloni. On nije želio da traži opravdanje za neuspjeh svoje reprezentacije, već je priznao da je protivnik u odlučujućem meču bio bolji.

" Izgubili smo jer su oni bili bolji i to moramo priznati, a takvo suočavanje s istinom će nas sigurno učiniti jačim", rekao je Skaloni.