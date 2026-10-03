Objašnjenje: Zašto Argentina ne može penzionisati broj 10 nakon Mesija

Lionel Mesi sprema se da odigra posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, ali dres sa brojem 10, koji nosi od 2009. godine, neće nestati sa fudbalskih terena. Za to su se pobrinula pravila FIFA-e.

Mesi, koji ima 39 godina, u utorak će na stadionu „Monumental“ u Buenos Ajresu upisati svoj 208. i ujedno posljednji nastup za reprezentaciju, protiv Benina.

Iza njega je istorijska karijera u kojoj je predvodio Argentinu do titule prvaka svijeta 2022. godine i do dvije titule osvajača Kopa Amerike.

Klaudio Tapija, predsjednik Fudbalskog saveza Argentine, želio je povući broj 10 iz upotrebe u čast Mesija, kako ga nijedan igrač u budućnosti ne bi nosio nakon što se on povuče iz reprezentativnog fudbala.

Međutim, ta želja je u direktnoj suprotnosti sa propisima FIFA-e. Ekipe na velikim takmičenjima moraju dodijeliti brojeve od 1 do 26 svojim igračima, zbog čega je nemoguće izostaviti broj 10 sa spiska na Svjetskom prvenstvu ili Kopa Americi.

Argentina može ostaviti taj dres praznim u pojedinim prijateljskim utakmicama, ali na zvaničnim reprezentativnim takmičenjima moraće ga dodijeliti nekom od svojih igrača, prenosi Avaz