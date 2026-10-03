Logo

Objašnjenje: Zašto Argentina ne može penzionisati broj 10 nakon Mesija

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.10.2026 14:21

Komentari:

0
Објашњење: Зашто Аргентина не може пензионисати број 10 након Месија
Foto: Tanjug/AP

Lionel Mesi sprema se da odigra posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, ali dres sa brojem 10, koji nosi od 2009. godine, neće nestati sa fudbalskih terena. Za to su se pobrinula pravila FIFA-e.

Mesi, koji ima 39 godina, u utorak će na stadionu „Monumental“ u Buenos Ajresu upisati svoj 208. i ujedno posljednji nastup za reprezentaciju, protiv Benina.

Iza njega je istorijska karijera u kojoj je predvodio Argentinu do titule prvaka svijeta 2022. godine i do dvije titule osvajača Kopa Amerike.

Klaudio Tapija, predsjednik Fudbalskog saveza Argentine, želio je povući broj 10 iz upotrebe u čast Mesija, kako ga nijedan igrač u budućnosti ne bi nosio nakon što se on povuče iz reprezentativnog fudbala.

Međutim, ta želja je u direktnoj suprotnosti sa propisima FIFA-e. Ekipe na velikim takmičenjima moraju dodijeliti brojeve od 1 do 26 svojim igračima, zbog čega je nemoguće izostaviti broj 10 sa spiska na Svjetskom prvenstvu ili Kopa Americi.

Argentina može ostaviti taj dres praznim u pojedinim prijateljskim utakmicama, ali na zvaničnim reprezentativnim takmičenjima moraće ga dodijeliti nekom od svojih igrača, prenosi Avaz

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lionel Mesi

Argentina

FIFA

dres

Komentari (0)

Više iz rubrike

Опроштај Џеке, реми БиХ

Fudbal

Oproštaj Džeke, remi BiH

1 d

2
Радови на уређењу стадиона ФК БСК приводе се крају, а данас је постављена нова травната површина. Бањалучки клуб ће у својој кући имати све оно неопходно за треннге, али и одржавање утакмица.

Fudbal

Završnica radova na stadionu BSK-a: Dodik i Zeljković posjetili klub

1 d

0
Додик и Зељковић у посјети ФК БСК: Нови терен за нове побједе

Fudbal

Dodik i Zeljković u posjeti FK BSK: Novi teren za nove pobjede

1 d

0
Нови пораз Србије, Њемачка лако савладала "Орлове"

Fudbal

Novi poraz Srbije, Njemačka lako savladala "Orlove"

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

45

Automobil udario djevojčicu na pješačkom prelazu u Banjaluci

21

29

Paunović: Utakmica protiv Holandije nova prilika prilika da se popravi utisak

21

22

Sutra slavimo velikog zaštitnika i ovo se ne zaboravlja: Svaka kuća mora da ispoštuje 1 običaj

21

02

Šef zatvorskog sistema Tenesija podnosi ostavku nakon neuspješnog pogubljenja Kriste Pajk

20

40

Džudo praznik u Banjaluci: Više od 700 učesnika na 20. kupu "Stevan Marković"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima