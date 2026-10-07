Pjanić uhvaćen u laži zbog Ronalda!

Miralem Pjanić našao se na "stubu srama" nakon što su korisnici interneta pronašli snimak utakmice Napoli – Juventus iz 2019. godine, koji dovodi u pitanje njegovu nedavnu priču o Kristijanu Ronaldu.

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine nedavno je, tokom panela na Festivalu sporta u Trentu, ispričao anegdotu iz vremena dok je nosio dres Juventusa, tvrdeći da je Masimilijano Alegri svojevremeno "na kvarnjaka" sklanjao Kristijana Ronalda kako bi Pjaniću prepustio izvođenje prekida.

"Imam jednu anegdotu o ovome. Igrali smo protiv Napolija, postigao sam gol iz slobodnog udarca, čudno, sa Kristijanom Ronaldom na terenu", rekao je Pjanić.

Potom je objasnio da je Alegri iskoristio situaciju u kojoj je Ronaldo ostao na travi poslije duela.

"Kristijano Ronaldo je iznudio slobodan udarac, mislim da je Meret dobio crveni karton zbog toga. Maks Alegri je vidio Krisa kako na zemlji dodiruje svoje koljeno i odmah je poslao fizioterapeute da mu pomognu. Pozicija za udarac je bila veoma povoljna, pa je izvukao Kristijana sa terena i dozvolio mi da ja izvedem prekid. I postigao sam gol iz njega! To je bio jedini način da dođem do lopte, hvala ti, Makse!"

Međutim, upravo je ovaj dio Pjanićeve priče postao problem.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak pomenute situacije, a korisnici su ukazali na detalj koji direktno demantuje Pjanića.

Bosanac uhvaćen da laže ma nemoguce — ILLEGAL (@illegalbrate) October 5, 2026

Na snimku se jasno vidi Ronaldo na terenu iza Pjanića u trenutku kada se fudbaler iz BiH sprema da izvede slobodan udarac, a zatim se i obilato radovao golu koji je uslijedio.

Zbog toga je Pjanić ekspresno optužen da je "uhvaćen u laži", a njegova priča postala je predmet brojnih komentara i podsmjeha na društvenim mrežama.

Posebno je zanimljivo što je Pjanić svoju anegdotu predstavio kao primjer Alegrijeve domišljatosti i načina na koji je italijanski trener uspevijao da pronađe prostor za njega pored jednog od najvećih izvođača slobodnih udaraca svog vremena.

Statistika, doduše, ide u prilog Pjaniću kada je reč o prekidima. On je, uz Paula Dibalu, bio jedan od najpouzdanijih izvođača Juventusa. Ronaldo je, s druge strane, tokom perioda u Juventusu izveo čak 98 slobodnih udaraca u Seriji A, a pogodio je samo jednom.

Ipak, umjesto priče o Alegrijevom "triku", glavna tema sada je snimak koji je Pjanićevu verziju događaja doveo u pitanje.

"Uhvaćen na djelu" i "Pjanić laže" samo su neki od komentara koji se mogu pronaći na društvenim mrežama, gdje se polemika o ovoj anegdoti i dalje zahuktava.