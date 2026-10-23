Policajac pronašao mrtvog čovjeka pa mu ukrao identitet i uselio se u kuću

Policijski službenik Floride optužen je za krađu identiteta čovjeka koga je pronašao mrtvog, a zatim se uselio u njegov dom, saopštile su vlasti. Brajan Luis Sguros (35), policajac iz Loderhila na Floridi, uhapšen je ove nedjelje u kancelariji šerifa okruga Brovard.

Istražitelji kažu da se Sguros predstavljao kao pokojni Denis Ves, uselio se u kuću u kojoj je pronašao njegovo tijelo, a zatim renovirao dvospratnu kuću u Južnoj Floridi. Prema policiji, živio je u kući godinama, a da niko nije otkrio prevaru.

Sguros se još nije oglasio povodom optužbi. Nije poznato da li ima advokata. Policijska uprava Loderhila ga je smijenila sa dužnosti i stavila na administrativno odsustvo, javlja Bi-Bi-Si .

Organizovao je kremaciju tijela

Policija je 2022. godine pozvana da proveri gde se nalazi 71-godišnji stanovnik Loderhila Denis Vest. Policajac Brajan Luis Sguros je poslat da pomogne u provjeri. Kada je pronašao Vesta, koji je preminuo prirodnom smrću, navodno je „smislio složenu prevaru kako bi preuzeo kontrolu nad kućom pojedinca“, navodi se u saopštenju kancelarije šerifa okruga Brovard.

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Prema saopštenju, istražitelji tvrde da je Sguros rekao kancelariji mrtvozornika da je Vestov prijatelj, iako vlasti nisu pronašle dokaze da su se njih dvojica poznavali. Sudski dokumenti navode da je policajac snimljen na kameri koja se nosi na tijelu tokom zaustavljanja i da nema naznaka da je imao bilo kakav prethodni kontakt sa Vestom.

Sguros je navodno rekao kancelariji mrtvozornika da Vest nema žive članove porodice, što takođe nije istina, navodi se u saopštenju. Sguros je potom organizovao kremaciju Vestovog tijela.

Tvrdi da je želio da spriječi druge da se ilegalno usele u kuću

Zajedničkom istragom šerifove kancelarije i kancelarije procenitelja okruga Brovard utvrđeno je da je Sguros preuzeo kuću u avgustu 2022. godine i uselio se u nju. Vlasti tvrde da je 2025. godine podnio dokumentaciju kancelariji za procjenu nekretnina u kojoj je naveo da je preuzeo kuću u avgustu 2022. godine.

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U sudskim dokumentima se navodi da Sguros tvrdi da je preuzeo kuću jer je bila opasna i želio je da spriječi druge da se ilegalno usele. Plaćao je račune za komunalne usluge koji su bili na ime pokojnika. Takođe je podneo zahtjev za dozvolu za zamjenu spoljnih vrata i prozora, što bi koštalo 8.000 dolara, navodi se u sudskim dokumentima.

Sguros je tvrdio da je povećao vrijednost imovine i uložio više od 214.000 dolara u kuću, saopštila je šerifova kancelarija.

Položio je kauciju od 25.000 dolara

Optužen je za zloupotrebu službenog položaja, nezakonito korišćenje identiteta preminule osobe, nezakonito korišćenje ličnih identifikacionih podataka, krivično djelo protiv korisnika računara i nezakonito korišćenje komunikacionog uređaja za dvosmjernu komunikaciju.

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Pušten je iz pritvora uz kauciju od 25.000 dolara. Lokalne agencije za sprovođenje zakona saznale su za slučaj kada su Vestovi nasljednici pokušali da prodaju imovinu, navodi se u policijskoj izjavi.

Kada je Sguros konačno vratio ključeve vlasnicima imovine, navodno je tražio nadoknadu za svoju investiciju u kuću, navodi se u sudskim dokumentima. Policijska uprava Loderhila potvrdila je za Bi-Bi-Si da je Sguros suspendovan sa dužnosti i stavljen na plaćeno administrativno odsustvo, prenosi Indeks.