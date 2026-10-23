El Ninjo bi mogao dostići dosad nezabelježen intenzitet – šta to znači za naše živote

Klimatski fenomen El Ninjo mogao bi dostići do sada nezabilježen intenzitet, a temperature mora u tropskom dijelu Tihog okeana mogle bi porasti na rekordne nivoe, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija (SMO).

Temperature mora na tom području nikada nisu bile toliko visoke u posljednjih 40 godina, otkako se vrše mjerenja, izjavila je u Ženevi generalni sekretar SMO-a Seleste Saulo.

Veliko zagrijavanje Pacifika

Prema klimatskim modelima, temperature u Tihom okeanu mogle bi porasti za 3,8 stepeni Celzijusa iznad dugogodišnjeg prosjeka, dok je do sada najveće zabilježeno odstupanje iznosilo oko tri stepena.

Saulo je pojasnila da se smatra da je El Ninjo nastupio kada temperature porastu najmanje 0,5 stepeni Celzijusa iznad uobičajenih vrijednosti.

El Ninjo je prirodni klimatski fenomen koji se pojavljuje svakih nekoliko godina, a u zavisnosti od regije može izazvati velike suše ili izuzetno obilne padavine. Naučnici smatraju da se njegovi efekti pojačavaju pod uticajem klimatskih promjena i zagrijavanja atmosfere.

Evropa je ipak nešto manje izložena njegovim uticajima, a oni se prvenstveno odnose na priobalna područja.