Ovako nešto meteorolozi još nisu vidjeli! El Ninjo oborio rekord

"Svijet meteorologije još nije doživio nešto slično. U tropskom dijelu Tihog okeana temperatura vode sada je više od tri stepena iznad normale, a prethodni rekord iz 2015. godine već je oboren. I to još u septembru!“, izjavio je meteorolog Dominik Jung za portal OP onlajn (op-online.de), prenosi austrijski Hojte (Heute).

Posebno zabrinjava činjenica da vremenski fenomen El Ninjo, po svemu sudeći, još nije dostigao vrhunac.

Prethodni temperaturni rekord već oboren

Temperatura vode u tropskom dijelu Tihog okeana trenutno je više od tri stepena iznad uobičajenih vrijednosti. Prema dostupnim podacima, time je već u septembru premašen dosadašnji rekord iz 2015. godine.

El Ninjo obično dostiže najveći intenzitet između novembra i januara, ali se ovog puta razvijao izuzetno brzo. Navodi se da se od početka mjerenja 1900. godine nijedan uporediv događaj nije pojačavao takvom brzinom.

Posebno se izdvajaju mjerenja uz obale Perua i Ekvadora, gdje su temperature vode povremeno bile gotovo pet stepeni iznad prosjeka.

I vazdušni pritisak iznad Pacifika tokom ljeta pokazivao je izuzetna odstupanja, kakva, prema navodima meteorologa, nisu zabilježena oko 150 godina.

Meteorolozi predviđaju dodatno jačanje

Za sada nema naznaka da bi se situacija mogla smiriti. Naprotiv, meteorološki modeli pokazuju da bi El Ninjo mogao dodatno ojačati do decembra.

Pojedine prognoze ukazuju na mogućnost da temperaturna odstupanja dostignu čak četiri stepena. Ukoliko se takva predviđanja ostvare, dosadašnji rekord biće znatno premašen.

Izuzetno visoke temperature okeana mogle bi imati dalekosežne posljedice po vremenske prilike na nekoliko kontinenata.

Prijete suše, požari i poplave

U jugoistočnoj Aziji posljedice se već osjećaju. Na Borneu šumski požari izazivaju guste oblake dima, dok se Australija priprema za izuzetno visoke temperature i sušu.

Istovremeno, u pojedinim dijelovima Južne Amerike raste rizik od obilnih padavina i poplava.

El Ninjo utiče i na formiranje tropskih ciklona. Dok ovaj fenomen obično smanjuje mogućnost nastanka uragana u Atlantiku, tople okeanske vode u Pacifiku mogu pogodovati razvoju snažnih oluja, navodi se u izvještaju.

Šta to znači za predstojeću zimu u Evropi?

Iako je Evropa hiljadama kilometara udaljena od Tihog okeana, El Ninjo bi mogao uticati i na vremenske prilike tokom predstojećih zimskih mjeseci.

Tokom prethodnih snažnih pojava ovog fenomena, zime u Evropi često su počinjale relativno blagim temperaturama, uz češće padavine i olujno vrijeme.

Međutim, situacija bi se mogla promijeniti tokom januara i februara, kada, prema opisanim meteorološkim obrascima, raste vjerovatnoća prodora hladnog vazduha sa sjevera i istoka.

Ipak, meteorolozi upozoravaju da se na osnovu ovih pokazatelja ne mogu pouzdano predvidjeti duži periodi mraza ili obilne snježne padavine.

El Ninjo je samo jedan od brojnih faktora koji utiču na zimske vremenske prilike u Evropi.

Prijeti li novi globalni temperaturni rekord 2027. godine?

Neuobičajeno visoke temperature u Tihom okeanu mogle bi imati posljedice i dugo nakon predstojeće zime.

Toplota koja se trenutno akumulira u okeanu sa određenim zakašnjenjem prenosi se u atmosferu, što može uticati na globalne temperature.

Zbog toga bi 2027. godina mogla biti izuzetno topla na globalnom nivou, a prema opisanom razvoju situacije, postoji mogućnost da bude oboren i dosadašnji svjetski temperaturni rekord.

Kada je riječ o Austriji, za sada je neizvjesno da li će predstojeća zima biti pretežno blaga ili će u njenom drugom dijelu uslijediti snažni prodori hladnog vazduha.

(Hojte)