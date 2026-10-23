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Šef novozelandske vojske dao ostavku zbog neprimjerenog odnosa koji je tajio

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23.10.2026 07:09

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Командант сједи у борбеном возилу Фукс у прашини током посјете немачког канцелара Фридриха Мерца војсци у бази Бундесвера у Минстеру, Њемачка, у четвртак, 30. априла 2026.
Foto: Tanjug/AP/Markus Schreiber

Komandant Odbrambenih snaga Novog Zelanda Toni Dejvis podnio je u petak ostavku zbog neprimjerenog odnosa koji nije prijavio dok je obavljao jednu od prethodnih komandnih dužnosti. O svojoj odluci obavijestio je ministra odbrane Pola Goldsmita, navedeno je u zvaničnom saopštenju vojske.

„Ostavku podnosim iz ličnih razloga. Ona je posljedica mojih pogrešnih procjena iz prošlosti i za njih preuzimam punu odgovornost. Ti postupci nisu bili u skladu sa vrijednostima Odbrambenih snaga“, izjavio je Dejvis.

„Radilo se o neprimjerenom odnosu koji sam imao dok sam bio na komandnoj dužnosti. Žao mi je što to nisam otkrio kada sam za to imao priliku“, dodao je.

Ministar: Ostanak na funkciji više nije moguć

Ministar odbrane Pol Goldsmit izjavio je da se slaže sa ocjenom da Dejvisov dalji ostanak na funkciji više nije moguć.

„Razlozi njegove odluke tiču se pitanja integriteta koja ranije nije prijavio. Preporučiću generalnoj guvernerki da prihvati Dejvisovu ostavku“, rekao je Goldsmit.

Dužnost vršioca dužnosti komandanta preuzeće dosadašnji zamjenik Met Vilijams, navodi se u saopštenju.

Toni Dejvis pridružio se novozelandskoj vojsci 1984. godine, a na čelo Odbrambenih snaga imenovan je 2024. godine.

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Holandija

ostavka

vojska

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