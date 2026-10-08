Logo

Krista Pajk je na nogama i hoda! Otkriveno šta tačno osjeća poslije dvije smrtonosne doze

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.10.2026 11:11

Komentari:

0
Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.
Foto: Tanjug/TDOC via AP

Krista Pajk je "na nogama i hoda" dok se nalazi u bolnici nakon prošlonedeljnog neuspjelog pokušaja njenog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tenesi, rekao je član njenog pravnog tima, a prenosi BBC.

Pajk (50), koja je osuđena na smrt zbog ubistva Kolin Slemer, koje je 1995. godine počinila zajedno sa tadašnjim dečkom, preživjela je dvije smrtonosne injekcije 30. septembra. Stručnjaci su ovaj slučaj opisali kao presjedan bez poznatog primjera.

Advokat Stiven Ferel rekao je u srijedu uveče za emisiju "Todej" BBC Radija 4 da nije direktno razgovarao sa Pajk, ali da je saznao da se prvi put kreće po bolničkoj sobi, iako je i dalje mentalno "usporena i konfuzna".

Sud je ranije naložio saveznoj državi Tenesi da sačuva sve dokaze povezane sa neuspjelim pogubljenjem. Ti dokazi mogli bi da budu osnova za buduću tužbu protiv države.

Slučaj Kriste Pajk sada ulazi u potpuno neistraženu pravnu situaciju, jer se veruje da je ona jedina osoba koja je preživjela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom.

Криста Пајк

Svijet

Bijesna što se probudila nakon smrtonosne injekcije: Ovo su bile njene prve riječi

Neuspjelo pogubljenje majka Kolin Slemer nazvala je "haosom", a ona je bila među onima koji su insistirali na tome da Pajk bude pogubljena.

Pajkin tadašnji dečko Tadarel Šip, koji je učestvovao u ubistvu Slemer, izbjegao je smrtnu kaznu jer u vrijeme izvršenja zločina nije bio punoljetan. On se i dalje nalazi u zatvoru.

Pajk je imala 18, a Šip 17 godina kada su pretukli, mučili i ubili 19-godišnju Slemer, koju su upoznali u kampu za radnu obuku namjenjenom problematičnim tinejdžerima.

Prema najnovijim informacijama koje je njen tim dao BBC-ju, Pajk i dalje osjeća posljedice pentobarbitala, lijeka koji joj je zatvorsko osoblje ubrizgalo u dvije doze tokom zakazanog pogubljenja 30. septembra.

Kada je postalo jasno da neće preminuti, Pajk je prebačena u bolnicu, gdje je u početku bila bez svijesti i u kritičnom stanju, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Krista Pajk

Zatvor

Smrtonosna injekcija

Smrtna kazna

Amerika

Komentari (0)

Pročitajte više

Криста Пика

Svijet

Krista Pajk misli da je septembar: Otkriveno šta je rekla nakon neuspješnog pogubljenja

13 h

0
Криста Пика

Svijet

Probudila se Krista Pajk nakon neuspjelog pogubljenja

1 d

0
Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.

Svijet

Uznemirujuće otkriće s neuspješne egzekucije Kriste Pajk: Evo čemu je služio teg za papir u sobi

2 d

0
На овој слици са видеа који је обезбједила WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је осуђена на смрт 30. марта 1996. године у Ноксвилу, Тенеси.

Svijet

Postoji samo jedan način da se ponovi izvršenje smrtne kazne nad Kristom Pajk: U suprotnom je nemoguće!

2 d

0

Više iz rubrike

Лош знак: Изронило ново острво, нестаје највеће свјетско унутрашње море

Svijet

Loš znak: Izronilo novo ostrvo, nestaje najveće svjetsko unutrašnje more

24 min

0
Статуа краљице Викторије испред Градске вијећнице у Бирмингему, са плавим небом у позадини.

Svijet

Ubijena ljekara britanske kraljevske porodice: Suprug uhapšen zbog sumnje na ubistvo

32 min

0
Најмање пет особа, међу којима је двоје дјеце, живо је извучено из рушевина након што су се у седмоспратници у истанбулском дистрикту Малтепе урушила три спрата.

Svijet

Dijete živo izvučeno iz ruševina nakon urušavanja zgrade u Istanbulu

40 min

0
Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Филипине

Svijet

Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio Filipine

49 min

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

29

Vlada Srpske produžila mjeru: Popust od 10 feninga na gorivo do 15. novembra

11

27

Vlada Srpske: Prihodi Srpske u prvoj polovini godine premašili plan za 15 odsto

11

23

Sjednicu gradskog vijeća počeo satanističkom molitvom, nastao haos: Prizivao "mračnog oca"

11

21

Zdravko (67) slučajno ubio prijatelja, pa mirno otišao kući

11

19

Da li je ovo zaista Megan Foks? Fanovi ostali u šoku zbog njenog izgleda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima