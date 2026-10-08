Krista Pajk je na nogama i hoda! Otkriveno šta tačno osjeća poslije dvije smrtonosne doze

Krista Pajk je "na nogama i hoda" dok se nalazi u bolnici nakon prošlonedeljnog neuspjelog pokušaja njenog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tenesi, rekao je član njenog pravnog tima, a prenosi BBC.

Pajk (50), koja je osuđena na smrt zbog ubistva Kolin Slemer, koje je 1995. godine počinila zajedno sa tadašnjim dečkom, preživjela je dvije smrtonosne injekcije 30. septembra. Stručnjaci su ovaj slučaj opisali kao presjedan bez poznatog primjera.

Advokat Stiven Ferel rekao je u srijedu uveče za emisiju "Todej" BBC Radija 4 da nije direktno razgovarao sa Pajk, ali da je saznao da se prvi put kreće po bolničkoj sobi, iako je i dalje mentalno "usporena i konfuzna".

Sud je ranije naložio saveznoj državi Tenesi da sačuva sve dokaze povezane sa neuspjelim pogubljenjem. Ti dokazi mogli bi da budu osnova za buduću tužbu protiv države.

Slučaj Kriste Pajk sada ulazi u potpuno neistraženu pravnu situaciju, jer se veruje da je ona jedina osoba koja je preživjela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom.

Svijet Bijesna što se probudila nakon smrtonosne injekcije: Ovo su bile njene prve riječi

Neuspjelo pogubljenje majka Kolin Slemer nazvala je "haosom", a ona je bila među onima koji su insistirali na tome da Pajk bude pogubljena.

Pajkin tadašnji dečko Tadarel Šip, koji je učestvovao u ubistvu Slemer, izbjegao je smrtnu kaznu jer u vrijeme izvršenja zločina nije bio punoljetan. On se i dalje nalazi u zatvoru.

Pajk je imala 18, a Šip 17 godina kada su pretukli, mučili i ubili 19-godišnju Slemer, koju su upoznali u kampu za radnu obuku namjenjenom problematičnim tinejdžerima.

Prema najnovijim informacijama koje je njen tim dao BBC-ju, Pajk i dalje osjeća posljedice pentobarbitala, lijeka koji joj je zatvorsko osoblje ubrizgalo u dvije doze tokom zakazanog pogubljenja 30. septembra.

Kada je postalo jasno da neće preminuti, Pajk je prebačena u bolnicu, gdje je u početku bila bez svijesti i u kritičnom stanju, prenosi Telegraf.