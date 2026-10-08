Ubijena ljekara britanske kraljevske porodice: Suprug uhapšen zbog sumnje na ubistvo

Autor:ATV redakcija
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Ljekarka Hana Kejn, koja je, prema navodima britanskih medija, liječila i članove britanske kraljevske porodice, pronađena je mrtva u svom domu u Dersinghamu, nedaleko od kraljevskog imanja Sandringem.
Zbog sumnje da je počinio ubistvo, policija je uhapsila njenog supruga Marka Kejna. O smrti ljekarke obaviješteni su i kralj Čarls i kraljica Kamila.
Policija Norfolka pozvana je u kuću Hane Kejn 4. oktobra, nešto poslije dva časa ujutru. Poziv je uputila služba hitne pomoći, a ljekarka je na licu mjesta proglašena mrtvom.
Njen suprug Mark Kejn uhapšen je pod sumnjom za ubistvo i zadržan u pritvoru dok traje istraga. Policija je kasnije dobila odobrenje za produženje pritvora za još 32 časa kako bi istražitelji imali više vremena za ispitivanje.
Obdukcija tijela obavljena je narednog dana.
U trenutku tragedije u kući se nalazilo i troje djece Hane i Marka Kejna. Djeca su spavala, a nakon incidenta brigu o njima preuzele su nadležne službe.
Hana Kejn radila je u medicinskom centru Grimston, koji je nakon njene smrti saopštio da privremeno zatvara svoja vrata.
Na internet stranici centra objavljeno je:
„Sa žaljenjem obavještavamo pacijente da je medicinski centar Grimston privremeno zatvoren zbog izuzetno teških okolnosti koje su pogodile naš tim. Izvinjavamo se zbog prekida rada i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju u ovim veoma teškim trenucima za naše kolege.“
Iz medicinskog centra naknadno su poručili da neće davati izjave o ljekarki i da će sve zvanične informacije saopštavati policija.
Kejn je, pored rada u medicinskom centru, vodila i sopstvenu praksu pod nazivom Norfolks Skaj Aestetik.
Porodica preminule ljekarke oglasila se saopštenjem koje je proslijeđeno posredstvom policije.
„Shrvani smo gubitkom naše prekrasne Hane“, naveli su članovi njene porodice.
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