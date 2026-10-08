Ubijena ljekara britanske kraljevske porodice: Suprug uhapšen zbog sumnje na ubistvo

Ljekarka Hana Kejn, koja je, prema navodima britanskih medija, liječila i članove britanske kraljevske porodice, pronađena je mrtva u svom domu u Dersinghamu, nedaleko od kraljevskog imanja Sandringem.

Zbog sumnje da je počinio ubistvo, policija je uhapsila njenog supruga Marka Kejna. O smrti ljekarke obaviješteni su i kralj Čarls i kraljica Kamila.

Policija uhapsila supruga

Policija Norfolka pozvana je u kuću Hane Kejn 4. oktobra, nešto poslije dva časa ujutru. Poziv je uputila služba hitne pomoći, a ljekarka je na licu mjesta proglašena mrtvom.

Njen suprug Mark Kejn uhapšen je pod sumnjom za ubistvo i zadržan u pritvoru dok traje istraga. Policija je kasnije dobila odobrenje za produženje pritvora za još 32 časa kako bi istražitelji imali više vremena za ispitivanje.

Obdukcija tijela obavljena je narednog dana.

Troje djece bilo u kući

U trenutku tragedije u kući se nalazilo i troje djece Hane i Marka Kejna. Djeca su spavala, a nakon incidenta brigu o njima preuzele su nadležne službe.

Hana Kejn radila je u medicinskom centru Grimston, koji je nakon njene smrti saopštio da privremeno zatvara svoja vrata.

Na internet stranici centra objavljeno je:

„Sa žaljenjem obavještavamo pacijente da je medicinski centar Grimston privremeno zatvoren zbog izuzetno teških okolnosti koje su pogodile naš tim. Izvinjavamo se zbog prekida rada i zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju u ovim veoma teškim trenucima za naše kolege.“

Iz medicinskog centra naknadno su poručili da neće davati izjave o ljekarki i da će sve zvanične informacije saopštavati policija.

Kejn je, pored rada u medicinskom centru, vodila i sopstvenu praksu pod nazivom Norfolks Skaj Aestetik.

Porodica: „Shrvani smo gubitkom naše prekrasne Hane“

Porodica preminule ljekarke oglasila se saopštenjem koje je proslijeđeno posredstvom policije.

„Shrvani smo gubitkom naše prekrasne Hane“, naveli su članovi njene porodice.

(Indeks)