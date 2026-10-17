Medvjed teško povrijedio ženu dok je vodila dijete u školu

Žena iz rumunskog okruga Kovasna teško je povrijeđena u napadu medvjeda dok je sa sinom išla u školu, a dijete je uspjelo da pobjegne nepovrijeđeno.

Kako je prenio portal Digi24, žena je prevezena u bolnicu, gdje je hitno operisana.

Incident se dogodio u selu Zalan, u opštini Bodok.

Kada su primijetili medvjeda kako im se približava, dječak je utrčao u dvorište komšije, dok je njegova majka pokušala da odvuče životinju u suprotnom smjeru.

Medvjed je, međutim, pojurio za njom i napao je.

Žena nije zadobila ugrize, ali je pretrpjela duboke povrede butine, kuka i ruku od medvjeđih kandži.

U pomoć su joj pritekli mještani koji su čuli njene pozive.

Životinja je kasnije pobjegla i još nije pronađena, a vlasti prate područje i postavile su zamku.

Predsjednik opštine Bodok Ištvan Fodor rekao je da će pucati na svakog medvjeda koji se pojavi u naselju, bez obzira na posljedice.

On je kritikovao nadležne u Ministarstvu zaštite životne sredine, navodeći da ne slušaju upozorenja stanovnika planinskih sela i da medvjedi sve češće dolaze u naselja, voćnjake, kukuruzišta i na poljoprivredno zemljište.