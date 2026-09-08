Logo

Nezgoda u Novom Gradu: Maloljetnik pao sa električnog trotineta, završio u UKC Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026 09:41

Komentari:

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u Novom Gradu, a maloljetno lice zadobilo je teške tjelesne povrede upravljajući lakim ličnim električnim vozilom, dok je druga osoba lakše povrijeđena, jedno lice prevezeno na UKC Republike Srpske.

Naime, policijski službenici Policijske uprave Prijedor su izvršili uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode koja se dogodila juče oko 19,50 časova u Novom Gradu.

Uviđajem na licu mjestu utvrđeno je da je u nezgodi učestvovalo maloljetno lice iz Novog Grada upravljajući lakim ličnim električnim vozilom, koje je padom na kolovoz zadobilo teške tjelesne povrede, dok je lice R.T. iz Novog Grada koje se prevozilo na vozilu zadobilo lakše tjelesne povrede.

Zbog težine zadobijenih povreda maloljetno lice je prevezeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, saopšteno je iz PU Prijedor.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

električni trotinet

Novi Grad

Saobraćajna nezgoda

povreda

UKC Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

Начелница Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Војводине Сања Бијеловић изјавила је данас да је, упркос рекордно ниском водостају Дунава, микробиолошка ситуација на подручју Новог Сада стабилна и да је ризик по здравље купача мали до умерен, али да су неопходни опрез и одговорно понашање. Она је за Тањуг навела да Институт свакодневно контролише квалитет воде на новосадском купалишту Штранд, док се на осталим купалиштима узорковање обавља једном седмично, као и на додатним локацијама у Јужнобачком округу.

Hronika

Na obali Dunava pronađeno tijelo muškarca

3 h

0
Момићу 20 година затвора за убиство Шмита!

Hronika

Momiću 20 godina zatvora za ubistvo Šmita!

3 h

1
Судска полиција Федерације БиХ

Hronika

Nove tvrdnje o slučaju iz Tuzle: "Govorili su joj da je četnikuša i nevjernica"

14 h

0
Школа Горња Тузла

Hronika

Majke izbodenih učenica iz Tuzle: "Plaču, ne spavaju, imaju traume"

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

45

Kovačević: Suština svega je da se Konakovića ništa ne pita

12

44

Benzinska pumpa radila bez dozvole, optužena građevinska inspektorka

12

28

Farmeru nestalo 16 goveda: Komšija ih tajno zaklao i prodao meso

12

27

Dodik: Jerusalimski patrijarh želi da posjeti Banjaluku

12

24

Požar u Česmi i Debeljacima, vatrogasci na terenu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima