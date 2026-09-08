Nezgoda u Novom Gradu: Maloljetnik pao sa električnog trotineta, završio u UKC Srpske

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u Novom Gradu, a maloljetno lice zadobilo je teške tjelesne povrede upravljajući lakim ličnim električnim vozilom, dok je druga osoba lakše povrijeđena, jedno lice prevezeno na UKC Republike Srpske.

Naime, policijski službenici Policijske uprave Prijedor su izvršili uviđaj na mjestu saobraćajne nezgode koja se dogodila juče oko 19,50 časova u Novom Gradu.

Uviđajem na licu mjestu utvrđeno je da je u nezgodi učestvovalo maloljetno lice iz Novog Grada upravljajući lakim ličnim električnim vozilom, koje je padom na kolovoz zadobilo teške tjelesne povrede, dok je lice R.T. iz Novog Grada koje se prevozilo na vozilu zadobilo lakše tjelesne povrede.

Zbog težine zadobijenih povreda maloljetno lice je prevezeno u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, saopšteno je iz PU Prijedor.