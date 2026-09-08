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Policija traži poštara u BiH, nije dostavio više od 50 penzija

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08.09.2026 12:22

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Полиција тражи поштара у БиХ, није доставио више од 50 пензија
Foto: Envato/TrueTouchLifestyle

Policija je raspisala operativnu potragu za S. J. (1995.) iz Čapljine, čiji je nestanak majka prijavila u poned‌jeljak, 7. septembra.

Prema informacijama Hercegovina.info, riječ je o poštaru koji živi u Višićima. Nezvanično saznaju da na području Čapljine nije dostavljeno između 50 i 60 penzija koje je preuzeo radi dostave. Taj podatak zasad nije zvanično potvrđen.

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Iz MUP-a HNK-a naveli su da je nestanak prijavljen Policijskoj upravi Čapljina u poned‌jeljak oko 10:30 sati. Prema prijavi majke, njen se sin u subotu, 5. septembra, u večernjim satima s prijateljima uputio u Mostar.

Posljednji kontakt s majkom imao u ned‌jelju

Majka je policiji navela da je posljednji kontakt sa sinom ostvarila u ned‌jelju, 6. septembra, oko 20:50 sati putem Vocapa, nakon čega se više nije javljao na mobilni telefon.

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O slučaju je obaviješten dežurni d‌jelatnik Od‌jela kriminalističke policije PU Čapljina.

„Policijski službenici poduzimaju potrebne mjere i radnje na pronalasku osobe i utvrđivanju svih okolnosti

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