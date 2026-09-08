Dodik: Jerusalimski patrijarh želi da posjeti Banjaluku

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik saopštio je da je Njegova svetost patrijarh jerusalimski Teofil Treći, sa kojim se danas sastao u Jerusalimu, izrazio želju da posjeti Banjaluku.
"Vjerujem da ćemo tu posjetu organizovati", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
U Jerusalimu sam se sastao s Njegovom svetošću patrijarhom jerusalimskim Teofilom III, koji je izrazio želju da posjeti Banjaluku. Vjerujem da ćemo tu posjetu organizovati.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026
Uputio je velike pozdrave mitropolitu banjalučkom Jefremu. Nas povezuje hrišćansko-pravoslavna vjera, a… pic.twitter.com/IS8ZMaC70g
Dodik je naveo da je jerusalimski patrijarh uputio velike pozdrave Njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu banjalučkom Jefremu.
"Nas povezuje hrišćansko-pravoslavna vjera, a Jerusalimska patrijaršija simbolizuje čitav pravoslavni svijet i pokazuje brigu za sve pravoslavne hrišćane. Republika Srpska poštuje tu važnu ulogu i ostaje posvećena očuvanju naših svetinja i pravoslavlja u Svetoj zemlji", naglasio je Dodik.
Šetnja Jerusalimom nije obična šetnja. Ovdje se najbolje razumije da narodi opstaju onda kada znaju ko su, kada čuvaju svoju vjeru, svoje svetinje i svoje korijene.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026
Jerusalim je mjesto koje vas uvijek vrati tim vrijednostima. pic.twitter.com/FMZbgJ1CP8
Dodik je iskoristio priliku i da prošeta Jerusalimom rekavši da je na pomenutom mjestu najbolje razumije da narodi opstaju onda kada znaju ko su, kada čuvaju svoju vjeru, svoje svetinje i svoje korijene.
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