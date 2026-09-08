Logo

Dodik: Jerusalimski patrijarh želi da posjeti Banjaluku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026 12:27

Komentari:

3
Делегација Републике Српске у посјети Израелу
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik saopštio je da je Njegova svetost patrijarh jerusalimski Teofil Treći, sa kojim se danas sastao u Jerusalimu, izrazio želju da posjeti Banjaluku.

"Vjerujem da ćemo tu posjetu organizovati", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naveo da je jerusalimski patrijarh uputio velike pozdrave Njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu banjalučkom Jefremu.

"Nas povezuje hrišćansko-pravoslavna vjera, a Jerusalimska patrijaršija simbolizuje čitav pravoslavni svijet i pokazuje brigu za sve pravoslavne hrišćane. Republika Srpska poštuje tu važnu ulogu i ostaje posvećena očuvanju naših svetinja i pravoslavlja u Svetoj zemlji", naglasio je Dodik.

Dodik je iskoristio priliku i da prošeta Jerusalimom rekavši da je na pomenutom mjestu najbolje razumije da narodi opstaju onda kada znaju ko su, kada čuvaju svoju vjeru, svoje svetinje i svoje korijene.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

patrijarh Teofil Treći

Jerusalim

Izrael

Banja Luka

Komentari (3)

Pročitajte više

Предсједник Милорад Додик посјетио је данас Цркву Светог гроба у Јерусалиму, након састанка са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, јавља извјештач Срне.

Republika Srpska

Dodik posjetio Hristov grob: Molitva za srpski pravoslavni narod, Srpsku i Srbiju

1 h

1
Предсједник Милорад Додик и јерусалимски патријарх Теофил Трећи разговарали су данас у Јерусалиму о значају очувања хришћанског присуства на Блиском истоку, међурелигијском заједништву и миру у свијету

Republika Srpska

Dodik sa jerusalimskim patrijarhom: Očuvanje vjere i identiteta, mir potreban cijelom svijetu

1 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Милорад Додик посјетио је данас Цркву Светог гроба у Јерусалиму, након састанка са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, јавља извјештач Срне.

Republika Srpska

Dodik posjetio Hristov grob: Molitva za srpski pravoslavni narod, Srpsku i Srbiju

1 h

1
Предсједник Милорад Додик и јерусалимски патријарх Теофил Трећи разговарали су данас у Јерусалиму о значају очувања хришћанског присуства на Блиском истоку, међурелигијском заједништву и миру у свијету

Republika Srpska

Dodik sa jerusalimskim patrijarhom: Očuvanje vjere i identiteta, mir potreban cijelom svijetu

1 h

0
Јанковић: Циљ едукативне кампање је да ниједно дијете не страда у саобраћају

Republika Srpska

Janković: Cilj edukativne kampanje je da nijedno dijete ne strada u saobraćaju

1 h

0
Штаб МУП-а Српске „ИЗБОРИ 2026“- безбједносни амбијент повољан

Republika Srpska

Štab MUP-a Srpske „IZBORI 2026“- bezbjednosni ambijent povoljan

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

52

Zašto Ljubiša Samardžić nije sahranjen u Aleji zaslužnih građana?

12

52

Presuda Ustavnog suda FBiH: Povrijeđen vitalni nacionalni interes Srba

12

45

Kovačević: Suština svega je da se Konakovića ništa ne pita

12

44

Benzinska pumpa radila bez dozvole, optužena građevinska inspektorka

12

28

Farmeru nestalo 16 goveda: Komšija ih tajno zaklao i prodao meso

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima