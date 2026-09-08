Dodik: Jerusalimski patrijarh želi da posjeti Banjaluku

Predsjednik Milorad Dodik saopštio je da je Njegova svetost patrijarh jerusalimski Teofil Treći, sa kojim se danas sastao u Jerusalimu, izrazio želju da posjeti Banjaluku.

"Vjerujem da ćemo tu posjetu organizovati", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

U Jerusalimu sam se sastao s Njegovom svetošću patrijarhom jerusalimskim Teofilom III, koji je izrazio želju da posjeti Banjaluku. Vjerujem da ćemo tu posjetu organizovati.



Uputio je velike pozdrave mitropolitu banjalučkom Jefremu. Nas povezuje hrišćansko-pravoslavna vjera, a… pic.twitter.com/IS8ZMaC70g — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026

Dodik je naveo da je jerusalimski patrijarh uputio velike pozdrave Njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu banjalučkom Jefremu.

"Nas povezuje hrišćansko-pravoslavna vjera, a Jerusalimska patrijaršija simbolizuje čitav pravoslavni svijet i pokazuje brigu za sve pravoslavne hrišćane. Republika Srpska poštuje tu važnu ulogu i ostaje posvećena očuvanju naših svetinja i pravoslavlja u Svetoj zemlji", naglasio je Dodik.

Šetnja Jerusalimom nije obična šetnja. Ovdje se najbolje razumije da narodi opstaju onda kada znaju ko su, kada čuvaju svoju vjeru, svoje svetinje i svoje korijene.



Jerusalim je mjesto koje vas uvijek vrati tim vrijednostima. pic.twitter.com/FMZbgJ1CP8 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026

Dodik je iskoristio priliku i da prošeta Jerusalimom rekavši da je na pomenutom mjestu najbolje razumije da narodi opstaju onda kada znaju ko su, kada čuvaju svoju vjeru, svoje svetinje i svoje korijene.