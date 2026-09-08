Konaković izdao nalog za protjerivanje dvoje diplomata iz Ambasade Srbije u Sarajevu

Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH je rekao da je izdao nalog da se dvije osobe iz Ambasade Srbije u BiH protjeraju iz BiH.

"Danas sam donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA-e Darka Maksimovića u Ambasadi Srbije. Imaju rok od 48 sati da napuste BiH", rekao je Konaković.

Konaković je rekao da će BiH napustiti i nekoliko sporazuma zbog činjenice da ih je potpisala i Srbija.