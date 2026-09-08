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Konaković izdao nalog za protjerivanje dvoje diplomata iz Ambasade Srbije u Sarajevu

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08.09.2026 14:16

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Конаковић издао налог за протјеривање двоје дипломата из Амбасаде Србије у Сарајеву
Foto: Anadolu/Stipe Majic

Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH je rekao da je izdao nalog da se dvije osobe iz Ambasade Srbije u BiH protjeraju iz BiH.

"Danas sam donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA-e Darka Maksimovića u Ambasadi Srbije. Imaju rok od 48 sati da napuste BiH", rekao je Konaković.

Konaković je rekao da će BiH napustiti i nekoliko sporazuma zbog činjenice da ih je potpisala i Srbija.

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Elmedin Konaković

Srbija

BiH

Milan Dulanović

Darko Maksimović

Komentari (6)

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