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Presuda Ustavnog suda FBiH: Povrijeđen vitalni nacionalni interes Srba

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08.09.2026 12:52

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Пресуда Уставног суда ФБиХ: Повријеђен витални национални интерес Срба

Ustavni sud FBiH utvrdio je da je pri smjeni vlasti u USK povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda.

Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije BiH utvrdilo je da je prilikom smjene Vlade Unsko-sanskog kantona, na čelu s Mustafom Ružnićem, povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda.

Nakon provedene javne rasprave, odlučujući po zahtjevu Kluba Srba u Skupštini USK-a, Sud je poništio sve odluke usvojene na izvanrednoj sjednici kantonalne skupštine 10. avgusta, kada je 16 zastupnika izglasalo smjenu Ružnićeve Vlade.

Novu skupštinsku većinu tada su formirali DF, SDA, SBiH i Pomak, čime je srušena dotadašnja koalicija NES-a, DF-a, SBiH-a, SDP-a i NiP-a.

Za novog premijera bio je imenovan Ibrahim Dizdarić iz Pomaka, uz novu raspod‌jelu ministarskih resora.

Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je dopretsjedavajući Skupštine Mladen Lonić iz SDP-a, jedini predstavnik i šef Kluba Srba u kantonalnom parlamentu.

Lonić je osporio imenovanja novih radnih tijela i rukovodstva jer u prijedlogu komisije nije bilo predstavnika srpskog naroda.

Ustavni sud FBiH još je 24. avgusta privremeno poništio sporne odluke i na čelo Vlade vratio Mustafu Ružnića.

Nakon konačne presude, Ružnić i njegov kabinet ostaju na dužnostima do kraja mandata, osim ako bude pokrenuta nova procedura smjene usklađena sa zakonom.

(Bljesak)

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Tagovi :

FBiH

Unsko-sanski kanton

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