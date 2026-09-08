Presuda Ustavnog suda FBiH: Povrijeđen vitalni nacionalni interes Srba

Autor:ATV redakcija
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Ustavni sud FBiH utvrdio je da je pri smjeni vlasti u USK povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda.
Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije BiH utvrdilo je da je prilikom smjene Vlade Unsko-sanskog kantona, na čelu s Mustafom Ružnićem, povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda.
Nakon provedene javne rasprave, odlučujući po zahtjevu Kluba Srba u Skupštini USK-a, Sud je poništio sve odluke usvojene na izvanrednoj sjednici kantonalne skupštine 10. avgusta, kada je 16 zastupnika izglasalo smjenu Ružnićeve Vlade.
Novu skupštinsku većinu tada su formirali DF, SDA, SBiH i Pomak, čime je srušena dotadašnja koalicija NES-a, DF-a, SBiH-a, SDP-a i NiP-a.
Za novog premijera bio je imenovan Ibrahim Dizdarić iz Pomaka, uz novu raspodjelu ministarskih resora.
Mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je dopretsjedavajući Skupštine Mladen Lonić iz SDP-a, jedini predstavnik i šef Kluba Srba u kantonalnom parlamentu.
Lonić je osporio imenovanja novih radnih tijela i rukovodstva jer u prijedlogu komisije nije bilo predstavnika srpskog naroda.
Ustavni sud FBiH još je 24. avgusta privremeno poništio sporne odluke i na čelo Vlade vratio Mustafu Ružnića.
Nakon konačne presude, Ružnić i njegov kabinet ostaju na dužnostima do kraja mandata, osim ako bude pokrenuta nova procedura smjene usklađena sa zakonom.
(Bljesak)
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