Jokić tek sedmi među centrima: Amerikanci napravili listu koja će iznenaditi mnoge

Nova NBA sezona još nije počela, a već stižu zanimljive rang-liste koje podižu prašinu među ljubiteljima košarke. Jednu takvu objavio je američki portal „HoopsHype“, koji je birao 20 najboljih centara pred sezonu 2026/27, a na listi se našao i Nikola Jokić.

Srpski as zauzeo je sedmo mjesto, što znači da su ispred njega ostala neka od najvećih imena koja su ikada igrala na poziciji centra. Ipak, Jokićev plasman može da izazove polemike, posebno zbog svega što je tokom prethodnih godina uradio u NBA ligi.

Portal nije detaljno objasnio kriterijume korištene prilikom pravljenja rang-liste, pa ostaje prostor za različita tumačenja. Ipak, novinar Frenk Urbina obrazložio je zbog čega se Jokić našao upravo na sedmoj poziciji.

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„Nikola Jokić, najbolji dodavač među visokim igračima u istoriji, tek je deveti košarkaš u istoriji NBA koji je osvojio tri MVP nagrade. Pored šampionske titule iz sezone 2022/2023, Jokić je predvodio Srbiju i do bronzane medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je postao prvi košarkaš koji je jedan olimpijski turnir završio kao lider po broju poena, skokova i asistencija. Time je još jednom pokazao koliko njegov učinak direktno utiče na pobjede.“

Jokić je prethodnu sezonu završio kao drugi u MVP glasanju, drugi put uzastopno. Time je stigao do šest sezona u kojima je bio među dvojicom najbolje rangiranih kandidata za najprestižnije individualno priznanje u NBA ligi, čime se izjednačio sa Bilom Raselom i Lerijem Birdom.

Upravo kontinuitet predstavlja jednu od najjačih stavki u Jokićevoj karijeri. Srpski centar u posljednjih šest sezona nije završio nijednom ispod drugog mjesta u MVP izboru, što ga stavlja u društvo najvećih igrača koje je liga ikada imala.

Urbina posebno ističe kompletnost njegove igre

„Praktično može sve sa pozicije centra – da kreira za saigrače kao plejmejker, da igra leđima uz izuzetnu efikasnost u završnici, da raširi teren šutem za tri poena i da gotovo nepogrješivo pogađa svoj karakteristični flouter. Napredovao je i u odbrani, gdje je izuzetan skakač, a zahvaljujući brzim i inteligentnim rukama dolazi i do velikog broja ukradenih lopti.“

Američki novinar smatra da sedmo mjesto možda neće dugo biti Jokićeva pozicija na ovakvim listama.

„I dalje ima samo 31 godinu, a njegov stil igre bi trebalo dobro da podnese godine, pa je sasvim realno zamisliti da u budućnosti napravi još veliki skok na ovoj listi. Posebno ako on i Denver Nagetsi u narednim godinama osvoje još neku šampionsku titulu“, napisao je on.

Top 20 centara pred sezonu 2026/27

1. Karim Abdul-Džabar

2. Bil Rasel

3. Vilt Čemberlen

4. Šakil O’Nil

5. Hakim Olajdžuvon

6. Mozes Meloun

7. Nikola Jokić

8. Dejvid Robinson

9. Patrik Juing

10. Džordž Majkan

11. Bob Mekadu

12. Ves Anseld

13. Robert Periš

14. Vilis Rid

15. Dvajt Hauard

16. Dejv Kauens

17. Džoel Embid

18. Bil Volton

19. Artis Gilmor

20. Dikembe Mutombo

(B92)