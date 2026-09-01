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Šta je sada potrebno Srbiji da se plasira na Svjetsko prvenstvo

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01.09.2026 10:48

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Београд, 5. јула 2026. - Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић". Тренинг кошаркаша репрезентације Србије.
Foto: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

Košarkaši Srbije odradili su dva "prozora" u kvalifikacijama savršeno, upisali četiri pobjede i nalaze se na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo.

Nikola Jokić je kao kapiten predvodio reprezentaciju Srbije do četiri veoma važne pobjede. Prvo u "staroj" grupi gdje su u julu pale reprezentacije Švajcarske (97:73) i Bosne i Hercegovine (94:81), pa onda i u novoformiranoj grupi za veliki korak ka plasmanu na Mundobasket 2027.

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"Orlovi" su prvo u Beogradu rutinski savladali Island (102:73), pa su uspjeli da se osvete Italijanima u Pezaru (76:64). Reprezentaciji koja je Srbiju pobjeđivala u nekim veoma važnim mečevima prethodnih godina, ali je uz sjajnu partiju Alekse Avramovića i Marka Gudurića upisana ogromna pobjeda.

Šta sad čeka Srbiju?

Ostale su četiri utakmice i savršena prilika da već u narednom FIBA "prozoru" u novembru obezbijedi plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru dogodine.

Nešto što je bilo pod upitnikom prije skoro dva mjeseca i prije nego što su upisana četiri bitna trijumfa.

Kalkulacije su jasne, mada postoje i novi problemi pošto je pitanje na koga će selektor Dušan Alimpijevi moći da računa u predstojećim mečevima.

Šta Srbiji treba za Mundobasket?

Turska je obezbijedila prolaz sa maksimalnim učinkom (8-0), Srbija je iza sa 6-2, Italija je treća sa 5-3, Litvanija je na 4-4, dok su Bosna i Hercegovina i Island na 3-5. Dakle, za preostala dva mjesta boriće se tri reprezentacije.

Srbija dakle drži sve u svojim rukama, posebno pošto je ubjedljivo savladala Italijane i ima i tu prednost, ali tek treba da odigra dva meča sa Litvancima.

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U toj reprezentaciji trenutno vlada "tihi bojkot" najvećih zvijezda koje se protive rukovodstvu tamošnjeg saveza i ako se to nastavi i u novembru šanse srpske reprezentacije dodatno rastu.

Ukoliko za dva mjeseca sruše i Litvance i Italijane praktično će "ovjeriti" plasman na Mundobasket.

Kakav je raspored Srbije?

Srbija ima šest pobjeda, dva poraza i još četiri utakmice. Dva trijumfa praktično obezbjeđuju prolaz. Raspored ide na ruku ekipi Dušana Alimpijevića, ali treba naglasiti i da postoji i veliki problem.

Neće moći da računa na Nikolu Jokića, Bogdana Bogdanovića, Nikolu Jovića, a pitanje je i ko će od evroligaških igrača moći da igra u novembru.

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Dobra vijest je što će recimo moći da igra Aleksa Avramović koji je prešao u Bahčešehir i igraće u Evrokupu.

Ovako izgleda raspored Srbije u preostala četiri meča:

  • 26.11 Litvanija - Srbija
  • 29.11 Srbija - Italija
  • 26.2.2027 Island - Srbija
  • 1.3.2027 Srbija - Litvanija

(Mondo)

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Tagovi :

Košarkaška reprezentacija Srbije

Svjetsko prventsvo

Mundobasket

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