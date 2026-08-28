Ovih 12 igrača je Alimpijević izabrao za Island

Veče prije utakmice kvalifikacija za Svjetski kup između Srbije i Islanda selektor Dušan Alimpijević je izabrao 12 igrača koji će nastupiti u "Beogradskoj areni".

Trener Alimpijević je prethodnih dana radio sa 17 igrača koje je pozvao na pripreme. Sa spiska je nažalost odmah otpao Nikola Kusturica jer nije dobio dozvolu univerziteta UCLA da nastupa za nacionalni tim. Dan pred meč sa Islandom obelodanjeno je da je otpao nažalost i Nikola Đurišić zbog istegnuća. Selektor je pred meč kazao da nije bilo razloga da se išta rizikuje.

Protiv Islanda u petak igraju: Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Stefan Momirov, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Arijan Lakić, Marko Gudurić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov i Jovan Novak.

U timu neće biti pored pomenutog Đurišića, Nikola Džepina, Mihailo Petrović, Dušan Ristić i Luka Mitrović.

Jedan iskusan igrač fali Islandu

Za Island igraju Hilmar Heningson, Jon Aksel Gudmundson, Elvar Fridrikson, Kari Jjnson, Kristin Palson, Martin Hermanson, Bragi Gudmundson, Sigurdur Peturson, Trigvi Hlinason, Strimir Trastarson, Bjarni Jonson, Sigtrigur Bjornson.

Selektor Kreg Pedersen ne računa za ovaj meč na iskusnog Hakura Palsona.

(Sportklub)