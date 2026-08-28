Almir Mešković i Daniel Lazar centralni koncert drugog dana "A String Festa 2026"

Almir Mešković i Daniel Lazar nastupiće u subotu, 5. septembra, u 20 časova u Banskom dvoru, u okviru drugog dana A String Festa 2026.

Almir Mešković (harmonika) i Daniel Lazar (violina), umjetnici koji žive i rade u Norveškoj, više od 20 godina iskustva u klasičnoj i tradicionalnoj muzici pretaču u prepoznatljiv zajednički izraz. Rođeni na Balkanu, a muzički sazreli kroz master studije na Norveškoj muzičkoj akademiji, razvili su stil u kojem se povezuju balkanski ritmovi, skandinavski folklor, romska muzika i improvizacija.

Njihov debitantski album „Roots“ ostvario je zapažen međunarodni uspjeh, plasiravši se među 15 najboljih evropskih World Music izdanja i među 20 najboljih albuma na norveškom nacionalnom radiju NRK.

Duo je 2022. godine osvojio i prestižnu nagradu Jeunesses Musicales International za najbolji koncertni projekat namijenjen mladoj publici.

Almir Mešković je virtuozni harmonikaš poznat po energičnim nastupima, improvizaciji i saradnji sa brojnim priznatim umjetnicima i institucijama. Nastupao je na festivalima kao što su Womex, Exit i Oslo World. Daniel Lazar je violinista prepoznatljiv po virtuoznosti, snažnoj interpretaciji i neposrednoj komunikaciji sa publikom. Zajedno stvaraju koncertni izraz u kojem se različite muzičke tradicije povezuju sa savremenim izrazom i improvizacijom.

Njihov koncert biće centralni događaj drugog festivalskog dana.

Subotnji program počinje već u 9 časova u Kući Milanovića, gdje će do 15 časova biti otvoren studio Nicolasa Brunela, posvećen umjetnosti izrade i restauracije gudačkih instrumenata.

Istovremeno se održavaju masterclassovi za gudačke instrumente: masterclass violine vodi Nikola Pančić, viole Dejan Mlađenović, a violončela Jeremias Fliedl. Program je namijenjen mladim muzičarima i predstavlja važan edukativni segment festivala.

U 10 časova u Banskom dvoru biće održan Koncert za bebe, na kojem nastupa Gamfis – studentski ansambl Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Ansambl čine Gabriela Milinković i Dino Heđi na violinama, Filip Radić na violi, Majda Tumbas na violončelu i Srđan Đekić na klaviru.

Gamfis je nastao proširenjem ranijeg klavirskog trija, koji se predstavio publici u zemlji i regionu, kao i na prvom A String Festu.

Ove godine, u proširenom sastavu, priprema izvođenje poznatih djela za klavirski kvintet, prilagođeno najmlađoj publici.

U 18 časova u Kući Milanovića biće održan Razgovor sa Ansamblom Resonus, koji čine violinistkinje Mirjana Nešković i Jelena Dimitrijević, umjetnice sa bogatim orkestarskim, kamernim i međunarodnim iskustvom.

Razgovor će publici pružiti priliku da iz neposredne perspektive upoznaju njihov umjetnički rad, iskustva i pogled na savremeni život profesionalnog muzičara.

Ulaznice za festivalske koncerte mogu se kupiti putem GIGS TIX-a.

A String Fest 2026 održava se od 4. do 6. septembra u Banjoj Luci, na lokacijama Banskog dvora, Kuće Milanovića i Muzeja Republike Srpske.