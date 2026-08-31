Ispovijest: Medicinska sestra Kristina (24) zatrudnila sa oženjenim doktorom (60)

Ljubav ponekad ne bira ni vrijeme, ni mjesto, ni godine, ali neke ljubavne priče sa sobom nose i teške odluke i posljedice.

Priča Kristine Todorović jedna je od onih koje otvaraju brojna pitanja o ljubavi, porodici i izborima koje pravimo.

Kristina Todorović danas ima 24 godine, a kada je imala samo 21 godinu, uplovila je u vezu sa 39 godina starijim muškarcem, oženjenim doktorom koji je radio u istoj bolnici u Valjevu u kojoj je ona bila medicinska sestra, piše "Žena Blic".

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Njihova veza počela je tajno, a Kristina je ubrzo ostala trudna. Kako kaže, trudnoća je promijenila sve - od njenog odnosa sa porodicom i partnerom, do života koji je do tada poznavala.

Kristina ne krije da je svjesna kontroverze koju je njihova veza izazvala. Posebno ističe da je u trenutku kada su se upoznali on bio u braku, zbog čega danas osjeća krivicu zbog svoje uloge u toj priči.

"Upoznali smo se sasvim slučajno. Ja sam radila kao medicinska sestra, a on kao ljekar u valjevskoj bolnici. Desilo se šta se desilo. Iskreno, dopao mi se odmah, a mislim da sam se i ja njemu dopala", počinje Kristina svoju priču.

"Imala sam 21, on 60 godina"

Kada su se upoznali, Kristina je imala 21 godinu. U maju je napunila 22, dok je njen tadašnji partner imao 60.

"To je bila ogromna razlika i naravno da nije trebalo da se desi upravo zbog tih godina. Ali mi na početku nismo ni slutili da će sve otići toliko daleko. Nismo planirali ni dijete, ni ozbiljnu priču", kaže ona.

Njihov odnos u početku bio je tajan. Sve je, kako opisuje, počelo kroz poruke koje su mogle da se protumače na različite načine, a zatim su počeli da razgovaraju i na poslu.

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"Počele su da stižu neke dvosmislene poruke. Onda mi je prilazio na poslu. Tako je sve počelo. Dogovorili smo se da to bude tajna, da bismo sačuvali i njegov privatni život i moj. Znali smo da to niko neće razumjeti. Bili smo svjesni kolika je razlika u godinama, a posebno zbog toga što je on tada bio u braku", priča ona.

"Da nije bilo trudnoće, završili bismo tu priču"

Kristina kaže da u početku nijedno od njih nije znalo u kom će pravcu odnos krenuti.

"Da se nije desila trudnoća, definitivno bismo završili tu priču. Nismo ništa planirali. Kako je vrijeme prolazilo, postajali smo sve bliži, ali onda je trudnoća donijela pravu agoniju. Nismo htjeli da kažemo da je on otac. Morala sam čak da lažem i izmišljam priču da bismo pokušali da sačuvamo njegov brak i porodični život. Ali svaka laž ima svoj kraj. Istina uvijek pronađe put", priča Kristina.

Pred kraj trudnoće, prema njenim riječima, važnu ulogu imala je njegova kćerka iz prvog braka.

"Mislim da je ona najviše uticala na njega. Rekla mu je da bi voljela da to dijete zna ko mu je otac. Tada je odlučio da prizna dijete. Urađen je i DNK test", dodala je Kristina.

Nakon toga je, kako Kristina navodi, njegova supruga podnijela zahtjev za razvod i brak je okončan.

"Nisam bila jedina žena"

Kristina otvoreno govori i o dijelu partnerove prošlosti koji ju je, kako priznaje, posebno povrijedio.

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"Tek kasnije sam saznala da je on cijeli život imao žene uporedo sa brakom. Nisam bila jedina. To me je baš povrijedilo kada sam saznala. Neko će reći: 'Ti si rasturila brak.' Ne, nisam bila okidač. Oni bi se, prema onome što sam ja znala, razveli i da nije bilo cijele situacije sa mnom", kaže ona.

"Krila sam sve od porodice i to smatram svojom životnom greškom"

Najveći udarac za Kristinu, kako kaže, nije došao od javnosti već od njene porodice.

Od majke, bake i deke dugo je skrivala vezu, trudnoću i identitet djetetovog oca.

"Krila sam od svoje porodice i to smatram svojom životnom greškom. Dugo sam krila, skoro do samog kraja trudnoće. Prvo zato što on nije htio da prizna dijete, a ja nisam htjela da ga ugrozim. Majka je bila razočarana i izgubila je povjerenje u mene. To sebi ne mogu da oprostim. Iznevjerila sam nekoga ko me je odgajio, vaspitao i pružio mi sve. Ne treba lagati. Treba govoriti istinu, koliko god da je ona teška i surova. Desilo se šta se desilo, svi smo ljudi i griješimo", nastavlja Kristina.

Rizična trudnoća i veliki strah

Trudnoća je za Kristinu bila izuzetno teška. Bila je blizanačka i visokorizična, a kako navodi, jedan plod nije preživio.

"Imala sam mnogo kontrola. Bila je visokorizična blizanačka trudnoća, gde je jedan plod imao letalni ishod. Onda se postavilo pitanje kakvo će biti drugo dijete jer sam preležala različite viruse. Bilo je mnogo stresa, brige i razmišljanja šta će biti. Negdje pred kraj, odnosno u polovini osmog mjeseca, krenuo je prijevremeni porođaj. Ležala sam na patologiji trudnoće. Sve te emocije su se preplitale - i ljutnja, i tuga, i bijes".

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Posebno joj je teško padalo što je u isto vrijeme morala da krije identitet oca djeteta.

"Morala sam da izmišljam nekoga ko je otac samo da bih prikrila njega. Mnogo me je to ranilo. Noćima nisam spavala. Sve to vuče jednu traumu. Hvala Bogu, dijete se rodilo zdravo i pravo. Molim Gospoda Boga samo da tako i ostane", priča ona.

Bio je na porođaju i odmah vidio sina

Iako nisu javno mogli da otkriju istinu o njihovoj vezi, Kristina kaže da je njen partner bio prisutan kada se porađala.

"Bio je tu na porođaju. Čekao je da se sve završi, da vide da li će biti prirodni porođaj ili carski rez. Bio je na odjeljenju iznad i čekao da mu jave da li sam se porodila. Došao je odmah da vidi dijete. Mislim da se baš obradovao i da je doživio tu ljubav kada je prvi put vidio sina", ispričala je.

Kristina je tada imala 23 godine, a njen partner 62.

Poslije porođaja počeli su da žive zajedno

Nekoliko dana nakon porođaja Kristina i njen partner započeli su zajednički život u njenoj porodičnoj kući.

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"Poslije sedam-osam dana izašli smo iz bolnice i došli kod moje porodice. Dogovorili smo se da budemo tu jer je kuća velika i da ne plaćamo stan. On je prešao iz stana u kojem je živio sa suprugom i došao kod nas da bude sa djetetom. Oporavak mi je bio baš težak. Bila sam psihički i fizički potonula, malaksala, imala sam probleme sa dojenjem. Sve što prati period poslije porođaja bilo mi je teško. Teško mi je bilo da gledam svoju porodicu u oči poslije svega. Oni njega i dalje gledaju kao stranca. Povrijeđeni su i razočarani, ali mislim da sam ih ja više razočarala nego on", nastavila je svoju ispovijest.

"Ne mogu da kažem da je sve bajno"

Iako danas žive zajedno i imaju sina, Kristina otvoreno priznaje da njihov odnos nije onakav kakav je bio na početku.

"Ne može tuđa sreća da se temelji na nečijoj nesreći. Ono što je njegova supruga doživjela vratilo se na neki način i meni, jer on ne može da promijeni sebe. On ne krije da ima žene. Ponosi se time. Mene to boli. Ja sam veoma ljubomorna i nekada to prevaziđe sve mjere. Na početku ne možete sve da vidite. Tek kada krenete da živite sa nekim, shvatite koliko se razlikujete. On voli da odrijema popodne, može satima da sjedi sa telefonom i šalje TikTokove, dok sam ja navikla da ustanem, organizujem dan i stalno nešto radim".

Razlikuju se, kaže, i u odnosu prema novcu.

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"On gleda svaki dinar, štedi i prebrojava, a ja nisam navikla tako da živim. To mi je bilo baš teško da prihvatim", kaže Kristina.

"Ne znam šta će biti za 10 godina"

Kristina ne želi da predviđa budućnost njihovog odnosa.

"Ne znam šta će biti za 10 ili 20 godina. Nikada ne treba planirati život unaprijed. Život se preko noći promijeni. Ja njega istinski volim, ali da li će to trajati, to ne mogu da garantujem. Ljubav može da dođe i prođe. Ono što će nas zauvijek povezivati jeste naše dijete. Veća sreća je dijete nego muškarac. Muškarac je prolazna stvar, a dijete je jedino bogatstvo koje ostaje".

"Da mogu da vratim vrijeme, nikada ne bih birala taj put"

Iako je ostala sa partnerom i danas sa njim podiže dijete, Kristina kaže da bi, kada bi mogla da vrati vrijeme, donijela drugačiju odluku.

"Da mogu da vratim vrijeme, nikada ne bih birala taj put. Prvo zato što sam kroz sve ovo mnogo više ušla u vjeru i shvatila neke stvari. Svjesna sam da se desilo brakolomstvo i da sam učestvovala u tome. Osjećam grižu savjesti i krivicu. Ne dirajte bračnu zajednicu. Ne kvarite tamo gdje postoje parovi, jer se sve nekako vrati. Mene jako grize savjest zbog te žene".

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Kristina posebno govori i o trudnoći koju je doživjela kao prelomni trenutak svog života.

"Ako se desi neplanirana trudnoća, dobro razmislite pre nego što donesete odluku. Ja nisam mogla da prihvatim abortus. Za mene je dijete blagoslov", zaključila je ona.