U Crnoj Gori zaplijenjena velika količina oružja: Pretresi na više lokacija

U velikoj policijskoj akciji u više crnogorskih gradova i na više lokacija jedna osoba je uhapšena, a oduzeto je 11 komada oružja – sedam pušaka i četiri pištolja, 430 komada municije i vozilo porše macan saopšteno je iz Uprave policije.

U Plavu je uhapšen Z.H. nakon što je policija pretresla objekte koje koristi i pronašla lovačku pušku sa optičkim nišanom marke Zastava, sa pet komada pripadajuće municije, koja je u vlasništvu drugog lica a za koju Z.H. ne posjeduje dokumentaciju, kao i pištolj marke Zastava M57, kalibra 7,62 milimetara, sa okvirom u kojem se nalazilo osam komada pripadajuće pištoljske municije, koji je takođe bio u ilegalnom posjedu uhapšenog.

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- Tom prilikom pronađeno je i 37 komada pištoljske municije kalibra 7,62 milimetara, dva komada pištoljske municije NN kalibra, kao i automatska puška NN marke, sa okvirom u kojem se nalazilo 30 komada pripadajuće puščane municije kalibra 7,62 milimetra.

- Z.H. je, po nalogu nadlženog tužioca, lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, te će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu - stoji u policiijskom saopštenju.

Kod M.A, vlasnika hotela K, izvršen je pretres stana i drugih prostorija, kojom prilikom su pronađene i oduzete dvije puške i dva pištolja u legalnom posjedu, kao i 85 komada puščane municije, 145 komada pripadajuće pištoljske municije i 17 komada pištoljske municije koja ne odgovara pištoljima u njegovom legalnom posjedu.

- Takođe, pronađeni su gasni pištolj za koji ne posjeduje dokaz da je prijavljen nadležnom državnom organu, jedan signalni pištolj, dva patrona za signalni pištolj, elektrošoker, dvije gumene policijske palice, 10 tableta "Diazepam" za koje ne posjeduje medicinsku dokumentaciju, kao i novac u ukupnom iznosu od 33.100 evra. O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac“.

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Pretresom stana D.J. u Bijelom Polju pronađeno pet komada municije kalibra 6,35 milimetara, koja pripada pištolju koji je naslijeđen ali nije zakonski prijavljen.

Pretresi su izvršeni i u Rožaju, gdje je u stanu i drugim prostorijama koje koristi F.D. pronađen i oduzet pištolj marke Crvena Zastava M70, kalibra 7,65 milimetara u ilegalnom posjedu.

Takođe, od njega je privremeno oduzeto putničko motorno vozilo marke porše macan, registarskih oznaka druge države, radi preduzimanja daljih kriminalističkih mjera i radnji.

(Tanjug)