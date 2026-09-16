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Više ništa neće biti isto: Žene zbog ovog dobijaju plaćene slobodne dane?

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16.09.2026 08:17

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Више ништа неће бити исто: Жене због овог добијају плаћене слободне дане?
Foto: Envato/africaimages

Na portalu Peticije.hr prije samo mjesec dana pokrenuta je inicijativa za uvođenje zakonskog prava na plaćeno menstrualno bolovanje u trajanju od jedan do dva dana mjesečno za radnice koje pate od dismenoreje i pratećih zdravstvenih tegoba.

"Cilj ove mjere je zaštita zdravlja, dostojanstva i radne sposobnosti žena, modernizacija hrvatskog tržišta rada prema zapadnoevropskim standardima te stvaranje pravednijeg i empatičnijeg društva", kažu pokretači ove peticije koja će zasigurno naići na odobravanje brojnih žena.

Bolovanje bi se ostvarivalo, objašnjeno je, na temelju potvrde ljekara porodične medicine ili ginekologa.

"Trebale bi dobiti i inkluzivni dodatak"

"Imam endometriozu, jako obilna krvarenja i bolove prva tri dana i ovo bi mi puno značilo. Inače koristim godišnji", kaže jedna potpisnica peticije. "Poznajem žene koje boluju od endometrioze, smatram da trebaju dobiti ne samo dan dva već pet dana i beneficirani radni staž i pravo na inkluzivni dodatak zbog svih troškova za razne lijekove koje moraju piti", dodaje druga.

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Predlaže se da radnice koje pate od primarne ili sekundarne dismenoreje imaju pravo na maksimalno dva radna dana opravdanog i plaćenog izostanka s posla unutar jednog kalendarskog mjeseca, te naknadu plate u iznosu od sto odsto od osnovice, koja se od prvog dana isplaćuje iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), kako se ne bi stvarao dodatni finansijski teret za poslodavce.

"Forsiranje rada u takvom stanju narušava dostojanstvo"

"Kao zdravstveni radnici, naglašavamo da teška dismenoreja nije subjektivni osjećaj nelagode, već akutno medicinsko stanje", kažu iz inicijative te dodaju kako prema medicinskim istraživanjima, preko dvadeset odsto žena pati od simptoma koji uključuju snažne i onesposobljavajuće grčeve u donjem dijelu trbuha i leđa, mučninu, povraćanje, migrene i opštu malaksalost, značajan pad koncentracije i motoričkih sposobnosti.

"Forsiranje rada u takvom stanju narušava dostojanstvo radnice, smanjuje produktivnost i povećava rizik od profesionalnih grešaka i povreda na radu", naglašeno je.

Španija je prva uvela ovaj zakon

Inicijativa predviđa stroge i jasne kontrolne mehanizme kako bi se spriječile zloupotrebe. Pravo se ostvaruje isključivo uz preporuku ginekologa ili porodičnog ljekara, koja se obnavlja jednom godišnje, a trošak bolovanja u potpunosti snosi država (HZZO) od prvog dana izostanka, čime se eliminiše rizik da poslodavci izbjegavaju zapošljavanje žena.

Uvođenje ove mjere usklađuje Hrvatsku s najnaprednijim svjetskim i evropskim praksama. Španija je dvije hiljade dvadeset treće godine postala prva evropska zemlja koja je zakonski uvela menstrualno bolovanje, dok brojne globalne kompanije na Zapadu to pravo već godinama nude kao dio standardnog paketa zaštite prava radnika, prenosi Dnevno.hr.

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Tagovi :

Hrvatska

Plaćeno odsustvo

menstruacija

menstrualno odsustvo

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