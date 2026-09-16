Pjevač pronađen mrtav

Pjevač Ben Sonders (43) pronađen je mrtav u utorak u jezeru Rajkersvordse Plasen , južno od Arnema u Holandiji.

Njegova porodica je potvrdila vijest o smrti. Uzrok smrti nije saopšten, ali je policija isključila mogućnost da je riječ o krivičnom djelu, prenio je NOS.

Njegove nećake su uspjele da ga pronađu preko telefona. Policija još nije potvrdila njegovu smrt.

"Moj dragi mlađi brat je preminuo. Nikada ranije nisam osjetio ovakav bol", napisao je njegov brat Din Sonders na Instagramu, uz fotografiju njih dvojice iz djetinjstva.

"Kakav užasan dan za sve nas. Moramo naučiti da živimo sa ovim i nadam se da će se tome pristupiti s poštovanjem", rekao je.

"Ben je imao divnu porodicu i rođake koji su ga neizmjerno voljeli. I ja ću ga uvijek voljeti. Ben je u mom srcu i tamo će zauvijek ostati", dodali su.

Sonders se proslavio u Holandiji kada je 2011. godine pobijedio u prvoj sezoni takmičenja "Glas Holandije".

Njegov najveći hit bila je pjesma "Kil For A Broken Hart".

Njegov nestanak je prijavljen sinoć, a policija ga od tada traga. Kada je jutros saznalo da je pronađeno tijelo, odmah se posumnjalo na najgore. Ispostavilo se da je zaista u pitanju Sonders.

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Više pjevačevih prijatelja okupilo se u utorak popodne na Rijkersvoerdseplasenu južno od Arnhema. Članovi porodice su takođe došli u rekreativno područje. Policija je pokrenula potragu nakon što je jedan muškarac otišao da pliva tamo i nije se vratio na površinu.

Dan ranije na Burgernetu objavljeno da se traga za "muškarcem, 43 godine, bijele kože, brade, bijele košulje, plavih farmerki, crnih cipela, raznih tetovaža na glavi i vratu".

"Njegove nećake su ga tražile cijelu noć. Na kraju su uspjeli da ga pronađu koristeći njegov telefon", rekao je član porodice.