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'Pokosio' ženu automobilom dok je prelazila ulicu sa djecom

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16.09.2026 09:07

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u ponedjeljak oko 19 časova u Vranju, povrijeđena je ženska osoba kada je na nju naletio automobil.

Prema informacijama sa lica mjesta, žena je udarena u trenutku dok je prelazila ulicu sa djecom.

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Povrijeđena žena je vozilom Hitne pomoći odmah prevezena u Zdravstveni centar Vranje, gdje joj se ukazuje medicinska pomoć i utvrđuje stepen povreda.

Policija je na licu mjesta izvršila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće.

(Telegraf.rs)

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Vranje

Saobraćajna nesreća

povrijeđena žena

Policija

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