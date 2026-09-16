'Pokosio' ženu automobilom dok je prelazila ulicu sa djecom

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u ponedjeljak oko 19 časova u Vranju, povrijeđena je ženska osoba kada je na nju naletio automobil.

Prema informacijama sa lica mjesta, žena je udarena u trenutku dok je prelazila ulicu sa djecom.

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Povrijeđena žena je vozilom Hitne pomoći odmah prevezena u Zdravstveni centar Vranje, gdje joj se ukazuje medicinska pomoć i utvrđuje stepen povreda.

Policija je na licu mjesta izvršila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće.

(Telegraf.rs)