'Pokosio' ženu automobilom dok je prelazila ulicu sa djecom

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u ponedjeljak oko 19 časova u Vranju, povrijeđena je ženska osoba kada je na nju naletio automobil.
Prema informacijama sa lica mjesta, žena je udarena u trenutku dok je prelazila ulicu sa djecom.
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Povrijeđena žena je vozilom Hitne pomoći odmah prevezena u Zdravstveni centar Vranje, gdje joj se ukazuje medicinska pomoć i utvrđuje stepen povreda.
Policija je na licu mjesta izvršila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove nesreće.
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