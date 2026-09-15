Dodik: SNSD je uvijek ulagao u Banjaluku, i nastaviće da ulaže

Autor:ATV redakcija
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Banjaluka i svaki njen dio moraju biti jednako važni. SNSD je uvijek ulagao u Banjaluku i nastaviće da ulaže, jer želimo snažan, uređen i razvijen grad, po mjeri svakog čovjeka koji u njemu živi, naveo je lider stranke, Milorad Dodik.
"Večeras smo u Centru 1 i Boriku 2 još jednom pokazali da smo među svojim narodom, da slušamo ljude i znamo šta su njihovi stvarni problemi. Banjaluka mora i može više, a mi smo spremni da radimo i da zajedno sa našim ljudima nastavimo njen razvoj", naveo je Dodik na Iksu te dodao:
Banjaluka i svaki njen dio moraju biti jednako važni. SNSD je uvijek ulagao u Banjaluku i nastaviće da ulaže, jer želimo snažan, uređen i razvijen grad, po mjeri svakog čovjeka koji u njemu živi.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 15, 2026
Večeras smo u Centru 1 i Boriku 2 još jednom pokazali da smo među svojim narodom, da… pic.twitter.com/nhgkO5pC0w
"Podrška Savi Miniću, Željki Cvijanović i SNSD-u pokazuje da Banjaluka prepoznaje politiku koja donosi stabilnost, razvoj i sigurnost Republici Srpskoj".
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