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Dodik: SNSD je uvijek ulagao u Banjaluku, i nastaviće da ulaže

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15.09.2026 21:43

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СНСД Бањалука Милорад Додик
Foto: X/Milorad Dodik

Banjaluka i svaki njen dio moraju biti jednako važni. SNSD je uvijek ulagao u Banjaluku i nastaviće da ulaže, jer želimo snažan, uređen i razvijen grad, po mjeri svakog čovjeka koji u njemu živi, naveo je lider stranke, Milorad Dodik.

"Večeras smo u Centru 1 i Boriku 2 još jednom pokazali da smo među svojim narodom, da slušamo ljude i znamo šta su njihovi stvarni problemi. Banjaluka mora i može više, a mi smo spremni da radimo i da zajedno sa našim ljudima nastavimo njen razvoj", naveo je Dodik na Iksu te dodao:

"Podrška Savi Miniću, Željki Cvijanović i SNSD-u pokazuje da Banjaluka prepoznaje politiku koja donosi stabilnost, razvoj i sigurnost Republici Srpskoj".

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Milorad Dodik

Republika Srpska

SNSD

Izbori 2026

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