"Otklonjeni finansijski pritisci na Republiku Srpsku"

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić izjavio je da su otklonjene blokade i finansijski pritisci na Republiku Srpsku.

"Recimo, kada je u Banjaluku dolazio Donald Tramp Mlađi, svi su mislili da je to politička predstava. Međutim, nisu razumjeli da je to američka politička poruka međunarodnim finansijskim ustanovama da je Srpska kredibilni partner i da se politika onih koji odlučuju o ovim prostorima promijenila", rekao je Amidžić.

On je istakao da će i poboljšani kreditni rejting sigurno doprinijeti razvoju privrede Republike Srpske u kojoj je efektivno više od 600 miliona evra.

Amidžić je naveo da to, između ostalog, podrazumijeva finansiranje gradnje puta Foča - Šćepan polje, ali i izmirivanje poreza i doprinosa za sve zdravstvene ustanove u Srpskoj.

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"Potpisali smo ugovor od 45 miliona evra sa Svjetskom bankom da se izmire i porezi i doprinosi zaostali u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci. Prva tranša biće 20 miliona KM i do kraja godine svi radnici imaće povezan staž", rekao je Amidžić za ATV.

Osim toga, kaže Amidžić, obezbijeđena si sredstva da se izmjesti Psihijatrijska klinika u blizini UKC-a Srpske, te saniraju ostale takve klinike u Srpskoj.

"Raspisan je i tender za gradnju Studentskog doma u Foči, kao i Naučno-tehnološkog parka u Banjaluci, a radi se i na vrijednom sistemu navodnjavanja u Srpskoj", rekao je Amidžić.

On je naveo da je odobren grant od 35 miliona KM za devet opština i šest gradova Srpske, kao i 40 miliona evra za brojne rehabilitacije puteva.

"Kada saberemo sve to, uključujući projekte za vodovod i kanalizaciju, imamo više od 600 miliona evra efektivnih sredstava", rekao je Amidžić.

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On je najavio da će se raditi i dva velika projekta sa Svjetskom bankom u vezi sa Koridorom "Pet ce" od Doboja do Vukosavlja.

Amidžić, koji je i generalni sekretar SNSD-a, kritikovao je nesposobnost banjalučkih gradskih vlasti što se zadužuju po nepovoljnim kamatnim stopama, koje će, kako je rekao, doći na naplatu narednim generacijama.

Takođe, Amidžić je govorio i o stanju na računu UIO BiH.

„Na računu Uprave za indirektno oporezivanje na računu je neraspoređenog novca sada je oko 100 miliona. Taj neraspoređeni novac se odnosi na one putarine, koje nismo rasporedili. Pošto je onaj prethodni dio onaj koga više nema u BiH. Onaj koji je govorio da više neće biti nas u BiH, Kristijan Šmit svojom odlukom stavio u funkciju. Ja to nisam htio da potpišem, pa je potpisao Muhamed Hasanović pa se tome radovali ovi iz opozicije. Taj novac je potrošen za izborne tehnologije, čije efekte ćemo vidjeti nakon izbora“, poručuje Amidžić.

Takođe, namijena je i na plaćanja "Vijadukta", a koja traje još od Vlade Mladena Ivanića, kako navodi Amidžić.

„Tu je ostalo dakle nekih 100 miliona i mi se ne možemo dogovoriti kako ćemo ga podijeliti. Ne zato što smo mi rekli, ajmo mijenjati koeficijente. Uvijek se dijelilo 39,59,2, e sad je Federacija rekla, e ajmo mi da mijenjamo koeficijente. Mi nismo tražili nikakvu promjenu, oni su rekli, mi nećemo više tako. I kada su rekli da neće više tako, sve je stalo“, govori Amidžić.