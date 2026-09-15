Tragedija: Mladoženja poginuo u saobraćajnoj nesreći na dan vjenčanja

Tragična saobraćajna nesreća dogodila se u subotu, 12. septembra, oko 13.30 sati na jugu Belgije, kada je poginuo Žordan Kinard (29) koji je tog dana trebalo da se vjenča.

Automobil se kretao ulicom Žil Filip između sela Osin i Rekonj, u regiji Libin, kada je vozač iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom.

Krenuli na vjenčanje

U automobilu je bilo nekoliko ljudi koji su, prema pisanju belgijskih medija, krenuli na vjenčanje jednog od putnika.

Automobilom je upravljao muškarac koji je trebalo da bude kum mladoženji, ali je istovremeno bio i brat njegove buduće supruge. Prema prvim informacijama gradonačelnice Libina An Lafut, vozač je izgubio kontrolu nad automobilom.

U nesreći nije učestvovalo nijedno drugo vozilo. Automobil je, kako se navodi, bio jedino vozilo koje je učestvovalo u udesu. Na mjesto nesreće odmah su upućeni vatrogasci iz Nešatoa i Libramona.

Vozač je preživio nesreću, ali je povrijeđen i prebačen u bolnicu.

Ljekari, međutim, nisu mogli da pomognu njegovom saputniku - mladoženji, koji je podlegao povredama. Informaciju o smrtonosnoj nesreći naknadno je potvrdilo i pokrajinsko tužilaštvo Luksemburga.

Tragedija je još bolnija zbog činjenice da je poginuli muškarac iza sebe ostavio dvoje djece. Porodica i najbliži već su čekali dolazak svatova, dok je sve bilo spremno za vjenčanje.

Vijest o tragediji

Prema pisanju belgijskog lista "L'Avenir", par je građansko vjenčanje imao prije oko mjesec dana. U subotu je trebalo da uslijedi i crkveno vjenčanje u crkvi u Libramonu.

Umjesto proslave, porodicu je zatekla vijest o tragediji.

- Trebalo je da to bude njihov najljepši dan. Posebno mislim na dvoje male djece koja su se lijepo obukla i nestrpljivo čekala vjenčanje svojih roditelja - rekla je lokalnim medijima gradonačelnica Libina An Lafut.

Gradonačelnica je odmah nakon nesreće priznala da ju je vijest duboko pogodila. Za L' Avenir je rekla da od tada nije mogla da prestane da razmišlja o tragediji.

Okolnosti pod kojima je vozač izgubio kontrolu nad automobilom za sada nisu poznate. Istraga bi trebalo da utvrdi šta je prethodilo nesreći i zbog čega je vozilo skrenulo sa putanje, prenosi Avaz