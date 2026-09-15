Nova saznanja o napadaču koji je pucao na Trampa: FBI otkrio nepoznate detalje

Glavni američki državni tužilac Tod Blanš saopštio je da FBI ima nova saznanja o napadaču koji je 2024. godine pokušao da ubije Donalda Trampa tokom predizbornog skupa.

Napad se dogodio u Batleru, u Pensilvaniji, a Blanš je ovu informaciju potvrdio na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, prenosi Rojters.

„Riječ je o novim saznanjima o napadaču, njegovoj pozadini i prošlosti – stvarima koje do sada nismo znali“, rekao je Blanš novinarima, ali nije iznio dodatne detalje.

Blanšova objava uslijedila je samo nekoliko sati nakon što je Tramp na društvenim mrežama objavio da postoje nova saznanja o pokušaju atentata.

Tom prilikom je, ne nudeći dokaze, ponovio tvrdnju da je riječ o „zavjeri demokrata kako bi me izbacili iz izbora“.

Dosadašnje istrage pokazale su da je napadač djelovao samostalno i da nisu pronađeni dokazi koji bi demokrate povezali sa napadom.

Tramp je dodao i da bi bivši direktor FBI-ja Kristofer Vrej trebalo da „plati cijenu“ zbog reakcije tog ministarstva na pokušaj atentata, „a svakako i za ono što je izgovorio“.

Blanš o istrazi

Blanš, koji je u vrijeme napada bio Trampov lični advokat, na brifingu je objasnio da je bio uz predsjednika tokom istrage.

Kako je rekao, zajedno su pokušavali da utvrde šta se tačno dogodilo.

„Njegova frustracija i zabrinutost zbog postupaka bivšeg direktora nisu novost“, rekao je Blanš, govoreći o Trampovom stavu prema Vreju, prenosi B92