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Cvijanović: Predivno veče u srcu Banjaluke i srdačno druženje "Među komšijama"

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15.09.2026 21:36

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Цвијановић: Предивно вече у срцу Бањалуке и срдачно дружење "Међу комшијама"
Foto: Instagram

Predivno veče u srcu Banjaluke i srdačno druženje "Među komšijama", navela je potpredsjednica SNSD Željka Cvijanović.

- Hvala svima koji su došli na plato kod "Pentagona" da razgovaramo, podijelimo ideje i uživamo u sjajnoj atmosferi. Ovo je bila jedinstvena prilika da u opuštenom druženju čujemo sve ono što zanima naše građane i šta im je važno - istakla je Cvijanović na Instagramu.

​Zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom i predsjednikom Vlade Savom Minićem i našim kandidatima, tu smo da slušamo i da, kao i uvijek, radimo u najboljem interesu našeg naroda. Vaša podrška i energija nam daju snagu da nastavimo dalje - poručila je Cvijanović.

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Željka Cvijanović

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