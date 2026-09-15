Cvijanović: Predivno veče u srcu Banjaluke i srdačno druženje "Među komšijama"

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Predivno veče u srcu Banjaluke i srdačno druženje "Među komšijama", navela je potpredsjednica SNSD Željka Cvijanović.
- Hvala svima koji su došli na plato kod "Pentagona" da razgovaramo, podijelimo ideje i uživamo u sjajnoj atmosferi. Ovo je bila jedinstvena prilika da u opuštenom druženju čujemo sve ono što zanima naše građane i šta im je važno - istakla je Cvijanović na Instagramu.
Zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom i predsjednikom Vlade Savom Minićem i našim kandidatima, tu smo da slušamo i da, kao i uvijek, radimo u najboljem interesu našeg naroda. Vaša podrška i energija nam daju snagu da nastavimo dalje - poručila je Cvijanović.
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