Oglasio se Igor Jurić o slučaju iz Mrčajevaca

Osnivač Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Igor Jurić gostovao je u emisiji „Uranak“ na televiziji K1, gdje je govorio o slučaju iz Mrčajevaca, reakcijama javnosti, ulozi institucija i posljedicama koje su, kako je rekao, pretrpjela sva djeca uključena u ovaj događaj.

Jurić je istakao da je slučaj od početka izazvao ogromnu pažnju javnosti, ali da se vremenom stvorio dodatni problem – javno targetiranje djece i porodica putem društvenih mreža, piše K1.

„Kada govorimo o djeci koja su učestvovala u ovom događaju, možemo govoriti o petoro ili šestoro mališana, računajući i dijete koje je bilo žrtva u cijeloj priči. Ono što je najvažnije jeste da zaštitimo svako dijete koje je akter ovog događaja“, rekao je Jurić.

On je naveo da, prema informacijama koje posjeduje, nije bilo silovanja, već da je utvrđen drugi oblik kršenja prava djeteta.

„Punom pravnom i krivičnom odgovornošću tvrdim da silovanja definitivno nije bilo. Više javno tužilaštvo saopštilo je da je utvrđeno polno uznemiravanje, ali ne silovanje niti teže zlostavljanje“, rekao je Jurić.

Prema njegovim riječima, u ovom slučaju dogodio se oblik vršnjačkog nasilja, za koji djeca koja su učestvovala moraju snositi odgovornost, ali je upozorio da javno etiketiranje maloljetnika može ostaviti trajne posljedice.

„Desilo se nasilje. Jedno dijete je pretrpjelo štetu i bol, ali šteta je nanesena i drugoj djeci koja su bila dio ovog događaja“, rekao je Jurić.

Jurić je posebno kritikovao način na koji su pojedini mediji izvještavali o slučaju, navodeći da je najveći problem bio intervju sa djetetom koje je pretrpjelo nasilje.

„Došlo je do dodatne traumatizacije djeteta. Smatram da je to bio jedan od najneprofesionalnijih postupaka u posljednjih nekoliko godina“, rekao je on.

Govoreći o reakcijama na društvenim mrežama, Jurić je ocijenio da su optužbe bez dokaza dovele do ogromnog pritiska na porodice.

„Zamislite da vam neko optuži dijete da je silovatelj, a vi znate da se to nije dogodilo. Zamislite da vas hiljade ljudi targetira. Dijete sa tim mora da nastavi da živi“, rekao je Jurić.

On je dodao da institucije moraju da reaguju i zaštite svu djecu uključenu u slučaj, bez obzira na njihovu ulogu.

„Svako dijete mora biti zaštićeno. I dijete koje je pretrpjelo nasilje i djeca koja su napravila grešku, jer su i oni maloljetni i njihov život tek treba da se nastavi“, poručio je Jurić.

Šta se dogodilo?

Podsjetimo, poslije skoro tri mjeseca saznalo se da se u Osnovnoj školi „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima dogodilo seksualno uznemiravanje, nakon što je dječak odlučio da kaže roditeljima šta mu se dogodilo.

Povodom brojnih zahtjeva javnosti i medija u vezi sa ovim incidentom, koji se dogodio 11. juna 2026. godine, ponovo se oglasilo Više javno tužilaštvo u Čačku i saopštilo da je pokrenut postupak protiv dvojice učenika.

Utvrđeno je da je maloljetni oštećeni pretrpio polno uznemiravanje iz člana 182a Krivičnog zakonika. Zbog toga je VJT u Čačku 14. avgusta 2026. godine podnijelo zahtjev sudiji za maloljetnike za pokretanje pripremnog postupka protiv dva maloljetna lica.

Treći učesnik je dijete. U događaju je učestvovalo još jedno lice, ali se protiv njega po zakonu ne može voditi postupak niti mu se mogu izreći vaspitne mjere, jer u trenutku izvršenja nije imalo navršenih 14 godina i smatra se djetetom.

Nakon optužbi da je zataškavala slučaj, oglasila se i direktorka škole.

„Kao direktor škole, ali prije svega kao pedagog i majka, imam obavezu da štitim svako dijete koje pređe prag naše škole. Tu obavezu shvatam ozbiljno i od nje nikada neću odstupiti“, navela je Vesna Jevđenijević, prenosi Ozonpres (Ozonpress).

„Zato želim vrlo jasno da kažem: od prvog trenutka kada je škola saznala za događaj, postupili smo bez odlaganja, u skladu sa zakonom i svim propisanim procedurama. Nijedan korak koji je škola bila dužna da preduzme nije preskočen niti zanemaren. O svemu postoje dokumentacija, službene bilješke i dokazi“, rekla je ona.