Uhapšena majka djeteta (3) koji je teško povrijeđen u požaru

Autor:ATV redakcija
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Zadarska policija je završila krivičnu istragu nad majkom (36) trogodišnjeg dječaka koji je teško povrijeđen u požaru stana u Zadru prije dva dana.
Žena je uhapšena i predata pritvorskom nadzorniku, a policija je protiv nje podnijela krivičnu prijavu nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu u Zadru.
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Osumnjičena je za dva teška krivična djela - povredu prava djeteta i ugrožavanje života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom. Ovim se zvanično potvrđuje da je majka ostavila trogodišnje dijete potpuno samo i bez ikakvog nadzora u stanu gdje je potom izbio požar.
Trogodišnji dječak je zadobio teške opekotine drugog stepena i opasne inhalacione povrede disajnih puteva od udisanja dima u požaru. Nakon što mu je ukazana prva pomoć u zadarskoj bolnici, hitno je prevezen, u pratnji anesteziološkog tima, u Djeičju kliniku u Zagrebu, gdje se ljekari i dalje bore za njegov oporavak.
Iz Klaićeve bolnice su saopštili da se dječak nalazi na odjeljenju intenzivne njege i da prima svu neophodnu hiruršku njegu i terapiju. Iako su povrede teške i stanje ostaje ozbiljno, ljekari vjeruju u dobar ishod liječenja.
Požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne jedinice Zadar, koji su po dolasku na intervenciju bili šokirani kada su otkrili da se u zapaljenom i gusto zadimljenom stanu nalazi samo malo dijete. Vatrogasci su uspjeli brzo da izvuku dječaka i predaju ga službama hitne pomoći.
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Policijska istraga je pokazala da je uzrok požara tehnički kvar na produžnom kablu u sobi. Vatra je prvo zahvatila kauč, koji je potpuno izgorio, nakon čega se vatra proširila po sobi, dok je gust crni dim zahvatio cijeli stan.
Nakon nesreće, osamnaestogodišnja sestra povrijeđenog dječaka se oglasila za Zadarski list, otvoreno optužujći nadležne institucije za neaktivnost i ignorisanje višegodišnjih apela porodice. Ona je rekla da više od pola godine nije komunicirala sa majkom i da se porodica uporno borila da starateljstvo nad mališanom bude dodijeljeno ocu.
- Dijete nikada nije bilo bezbjedno sa njom. Čula sam od drugih da ga je vodila u razne kafiće i drugade, da se o njemu ne brinu kako treba. Borila sam se sa majčinim roditeljima i ocem djeteta da se nešto preduzme, ali uzalud. Zvali smo i prijavljivali, ali niko ništa nije preduzeo - rekla je sestra, naglašavajući da je o dječaku bilo brige samo kada je boravio kod oca ili babe i djeda.
Sestra se prisjetila i ranijeg incidenta kada je majka navodno jednom ostavila dječaka samog, tvrdeći da ga je "zaboravila".
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Porodica je potom alarmirala policiju i socijalne službe, ali tvrdi da niko nije došao na lice mjesta niti ponovo kontaktirao porodicu, zbog čega vjeruju da je sistem zakazao i direktno doprinio ovoj tragediji.
Da je porodica već duže vrijeme bila u evidenciji, potvrdila je i portparolka Policijske uprave Zadar, Ivana Grbin, navodeći da je policija prethodno prema ženi postupala uredno i da je o svemu zvanično obavijestila nadležni centar za socijalni rad.
Tridesetšestogodišnja majka sada čeka ispitivanje kod opštinskog državnog tužioca, koji će odlučiti da li će pokrenuti istragu i odrediti pritvor.
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