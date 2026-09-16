Uhapšena majka djeteta (3) koji je teško povrijeđen u požaru

Zadarska policija je završila krivičnu istragu nad majkom (36) trogodišnjeg dječaka koji je teško povrijeđen u požaru stana u Zadru prije dva dana.

Žena je uhapšena i predata pritvorskom nadzorniku, a policija je protiv nje podnijela krivičnu prijavu nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu u Zadru.

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Osumnjičena je za dva teška krivična djela - povredu prava djeteta i ugrožavanje života i imovine opšteopasnom radnjom ili sredstvom. Ovim se zvanično potvrđuje da je majka ostavila trogodišnje dijete potpuno samo i bez ikakvog nadzora u stanu gdje je potom izbio požar.

Trogodišnji dječak je zadobio teške opekotine drugog stepena i opasne inhalacione povrede disajnih puteva od udisanja dima u požaru. Nakon što mu je ukazana prva pomoć u zadarskoj bolnici, hitno je prevezen, u pratnji anesteziološkog tima, u Djeičju kliniku u Zagrebu, gdje se ljekari i dalje bore za njegov oporavak.

Dijete je u stabilnom, ali kritičnom stanju u bolnici

Iz Klaićeve bolnice su saopštili da se dječak nalazi na odjeljenju intenzivne njege i da prima svu neophodnu hiruršku njegu i terapiju. Iako su povrede teške i stanje ostaje ozbiljno, ljekari vjeruju u dobar ishod liječenja.

Požar su ugasili pripadnici Javne vatrogasne jedinice Zadar, koji su po dolasku na intervenciju bili šokirani kada su otkrili da se u zapaljenom i gusto zadimljenom stanu nalazi samo malo dijete. Vatrogasci su uspjeli brzo da izvuku dječaka i predaju ga službama hitne pomoći.

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Policijska istraga je pokazala da je uzrok požara tehnički kvar na produžnom kablu u sobi. Vatra je prvo zahvatila kauč, koji je potpuno izgorio, nakon čega se vatra proširila po sobi, dok je gust crni dim zahvatio cijeli stan.

Sestra: Godinama smo prijavljivali, dijete nije bilo bezbjedno sa njom

Nakon nesreće, osamnaestogodišnja sestra povrijeđenog dječaka se oglasila za Zadarski list, otvoreno optužujći nadležne institucije za neaktivnost i ignorisanje višegodišnjih apela porodice. Ona je rekla da više od pola godine nije komunicirala sa majkom i da se porodica uporno borila da starateljstvo nad mališanom bude dodijeljeno ocu.

- Dijete nikada nije bilo bezbjedno sa njom. Čula sam od drugih da ga je vodila u razne kafiće i drugade, da se o njemu ne brinu kako treba. Borila sam se sa majčinim roditeljima i ocem djeteta da se nešto preduzme, ali uzalud. Zvali smo i prijavljivali, ali niko ništa nije preduzeo - rekla je sestra, naglašavajući da je o dječaku bilo brige samo kada je boravio kod oca ili babe i djeda.

Sestra se prisjetila i ranijeg incidenta kada je majka navodno jednom ostavila dječaka samog, tvrdeći da ga je "zaboravila".

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Porodica je potom alarmirala policiju i socijalne službe, ali tvrdi da niko nije došao na lice mjesta niti ponovo kontaktirao porodicu, zbog čega vjeruju da je sistem zakazao i direktno doprinio ovoj tragediji.

Da je porodica već duže vrijeme bila u evidenciji, potvrdila je i portparolka Policijske uprave Zadar, Ivana Grbin, navodeći da je policija prethodno prema ženi postupala uredno i da je o svemu zvanično obavijestila nadležni centar za socijalni rad.

Tridesetšestogodišnja majka sada čeka ispitivanje kod opštinskog državnog tužioca, koji će odlučiti da li će pokrenuti istragu i odrediti pritvor.

(Indeks)