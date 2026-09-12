Drama u Mostaru: Oteli novac od zaštitara, pa u bijegu zapalili vozilo

Autor:ATV redakcija
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U stambeno-poslovnom kompleksu Mostarka u Mostaru u subotu poslijepodne opljačkana je poslovnica banke.
Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona za Bljesak je potvrđeno da je Policijska uprava Mostar oko 15.40 sati zaprimila prijavu o oružanoj pljački u Dubrovačkoj ulici.
Incident se dogodio u trenutku kada su dvojica zaštitara polagala novac u sef banke.
Njima su tada prišla dvojica maskiranih i naoružanih napadača te su im, uz prijetnju vatrenim oružjem, oteli za sada neutvrđeni iznos novca, nakon čega su pobjegli s lica mjesta.
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Iz policije navode da su službenici na terenu i da preduzimaju sve neophodne mjere na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela, utvrđivanju identiteta i pronalasku osumnjičenih.
Prema nezvaničnim informacijama, razbojnici su ubrzo nakon bijega zapalili automobil koji su koristili tokom pljačke, a naknadno je utvrđeno da je riječ o vozilu čiji je nestanak ranije prijavljen policiji.
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