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Drama u Mostaru: Oteli novac od zaštitara, pa u bijegu zapalili vozilo

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12.09.2026 20:08

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

U stambeno-poslovnom kompleksu Mostarka u Mostaru u subotu poslijepodne opljačkana je poslovnica banke.

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona za Bljesak je potvrđeno da je Policijska uprava Mostar oko 15.40 sati zaprimila prijavu o oružanoj pljački u Dubrovačkoj ulici.

Incident se dogodio u trenutku kada su dvojica zaštitara polagala novac u sef banke.

Njima su tada prišla dvojica maskiranih i naoružanih napadača te su im, uz prijetnju vatrenim oružjem, oteli za sada neutvrđeni iznos novca, nakon čega su pobjegli s lica mjesta.

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Iz policije navode da su službenici na terenu i da preduzimaju sve neophodne mjere na rasvjetljavanju ovog krivičnog d‌jela, utvrđivanju identiteta i pronalasku osumnjičenih.

Prema nezvaničnim informacijama, razbojnici su ubrzo nakon bijega zapalili automobil koji su koristili tokom pljačke, a naknadno je utvrđeno da je riječ o vozilu čiji je nestanak ranije prijavljen policiji.

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Tagovi :

pljačkaši

pljačka banke

Mostar

zapaljeno auto

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