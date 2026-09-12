Sudar tri auta u BiH: Ima povrijeđenih, saobraćaj usporen

Autor:ATV redakcija
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na magistralnom putu Mostar - Čitluk, u mjestu Čula, u kojoj su učestvovala tri automobila.
Prema nezvaničnim informacijama dvije osobe zatražile su ljekarsku pomoć te su prevezene u Univerzitetsku kliničku bolnicu Mostar radi pružanja medicinske pomoći.
U ovoj nesreći su učestvovali "pasat“, "mercedes“ registarskih oznaka Bosne i Hercegovine te "mazda“ registarskih oznaka Srbije.
Hronika
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Zbog saobraćajne nesreće saobraćaj se na ovom dijelu magistralnog puta odvija otežano, uz naizmjenično propuštanje vozila.
Uviđaj na licu mjesta obavili su pripadnici Policijske uprave Mostar, prenijela je "Hercegovina.info".
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