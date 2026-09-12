Sudar tri auta u BiH: Ima povrijeđenih, saobraćaj usporen

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Foto: ATV

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na magistralnom putu Mostar - Čitluk, u mjestu Čula, u kojoj su učestvovala tri automobila.

Prema nezvaničnim informacijama dvije osobe zatražile su ljekarsku pomoć te su prevezene u Univerzitetsku kliničku bolnicu Mostar radi pružanja medicinske pomoći. U ovoj nesreći su učestvovali "pasat“, "mercedes“ registarskih oznaka Bosne i Hercegovine te "mazda“ registarskih oznaka Srbije. Hronika Težak udes kod Banjaluke, više povrijeđenih Zbog saobraćajne nesreće saobraćaj se na ovom dijelu magistralnog puta odvija otežano, uz naizmjenično propuštanje vozila. Uviđaj na licu mjesta obavili su pripadnici Policijske uprave Mostar, prenijela je "Hercegovina.info".

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