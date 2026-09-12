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Sudar tri auta u BiH: Ima povrijeđenih, saobraćaj usporen

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12.09.2026 13:03

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Судар три аута у БиХ: Има повријеђених, саобраћај успорен
Foto: ATV

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na magistralnom putu Mostar - Čitluk, u mjestu Čula, u kojoj su učestvovala tri automobila.

Prema nezvaničnim informacijama dvije osobe zatražile su ljekarsku pomoć te su prevezene u Univerzitetsku kliničku bolnicu Mostar radi pružanja medicinske pomoći.

U ovoj nesreći su učestvovali "pasat“, "mercedes“ registarskih oznaka Bosne i Hercegovine te "mazda“ registarskih oznaka Srbije.

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Zbog saobraćajne nesreće saobraćaj se na ovom dijelu magistralnog puta odvija otežano, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Uviđaj na licu mjesta obavili su pripadnici Policijske uprave Mostar, prenijela je "Hercegovina.info".

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

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