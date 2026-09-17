Odbjegli poštar iz BiH već na slobodi, došao preko Splita

Poštar Stipe Jukić (31) iz Čapljine, koji je uhapšen juče, 16. septembra, nakon što je za njegovo filmsko bjekstvo čuo cijeli region, pušten je da se brani sa slobode, a sam se predao policiji na granici, nakon što je prethodno doletio u Split, saznaju "Nezavisne novine".

Izvor, upućen u istragu, kaže da se ispostavila tačnom tvrdnja da je bio na Tajlandu, odnosno u Bangkoku.

Dao izjavu u policiji

"Dao je izjavu, pušten je da se brani sa slobode, tako da će suđenje čekati na slobodi", rekao je izvor "Nezavisnih novina".

Ostaje nejasno gd‌je su pare od penzija koje je, kako se tvrdi, odnio sa sobom. Naš izvor tvrdi da će sav novac vratiti.

Došao preko Splita

"Kada su u pitanju letovi kojim se vratio, krajnja destinacija mu je bila Split. Potom je iz Splita došao i sam se predao policiji na granici. Tokom saslušanja je policiji opisao sve tačno šta se izdešavalo", otkriva sagovornik "Nezavisnih novina".

Jukić je, podsjetimo, osumnjičen da je pobjegao sa novcem od penzija. Još 7. septembra prijavljen je njegov nestanak, a on se, kako je utvrđeno, 5. septembra u večernjim satima uputio u pravcu Mostara, a potom je izašao iz BiH.

Raspisana potraga

"Dana 16. septembra 2026. godine oko 14.30 na međunarodnom graničnom prelazu Bijača uhapšen je S.J. (1995) iz Čapljine, a po raspisanoj potrazi MUP-a HNK", rečeno je iz MUP-a HNK.

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Pripadnici Policijske uprave Čapljina su ga preuzeli te je smješten u prostorije za zadržavanje.

"O svemu su upoznati Od‌jel kriminalističke policije i tužilac te se preduzimaju daljnje potrebne mjere i radnje", rečeno je iz MUP-a HNK.

Obrt u istrazi

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" ranije objavile, policajci su, nakon prijave da je nestao, utvrdili da je napustio BiH. Tada dolazi do obrta.

"Dana 10. septembra 2026. godine protiv S.J. je podnesena prijava zbog sumnje u utaju te je za njim raspisana operativna potraga kao za počiniocem krivičnog d‌jela, a ne više kao nestalom osobom", rekli su iz policije.

Bizarna epizoda

Ovaj slučaj dobio je, podsjetimo, potpuno bizarnu epizodu: građani su počeli da mu sakupljaju novac i već su prikupili oko 2.000 evra.

Na TikToku je objavljen snimak na kojem je, kako postoje tvrdnje, Stipe u društvu d‌jevojke, a video je, kako se navodi, nastao na Tajlandu. Međutim, vjerodostojnost tih tvrdnji nije potvrđena.

(Nezavisne novine)