Kapija sreće otvara se od sutra: Stiže veliki preokret za tri znaka

Ko je dugo ćutao i gutao, taj ponovo počinje da prepoznaje sopstveni lik u ogledalu.

Suština je jednostavna: preokret ne dolazi spolja, nego iz vas, iz onog trenutka kada vam sine da vrijedite mnogo više od onoga na šta ste pristajali.

Djevica: Novac koji ste otpisali vraća se na sto

Planete su se namjestile baš u vašu korist. Ovih dana, u popodnevnim satima, otvara se kapija sreće, pa stiže poziv ili poruka kakvu odavno niste očekivali, a tiče se novca koji ste smatrali zauvijek izgubljenim.

Poslušajte ipak jedan savjet: ne trošite sve odjednom. Ostavite taj priliv sa strane bar do kraja mjeseca i pustite da se prašina slegne. Vaš mir vam sada vrijedi više nego bilo kakva brzopletost.

Vodolija: Posao koji ste prerasli pušta vas dalje

Strpljenja vam nikada nije falilo, ali sada konačno dolazi vrijeme da vam se sve to vrati. Pred vama je poslovna prilika o kojoj razmišljate još od ranog proljeća i koja bi mogla da vas povuče u potpuno novom pravcu.

Nemojte je odbiti samo zato što volite da svaku odluku dobro preispitate. Ovoga puta nema potrebe da tražite sto razloga za i protiv. Ako vam se ukaže prilika koju ste dugo čekali, prihvatite je i napravite taj prvi korak.

Ribe: Put sreće otvara se kroz jedan iskren razgovor

Predugo ste nosili masku hladnoće i glumili ravnodušnost, dok je u vama sve ključalo. Tokom vikenda pred vama jedna osoba će vam reći riječi koje čekate mjesecima, ili ćete vi skupiti hrabrost i prvi otvoriti karte.

Ne prevrćite svaku izgovorenu rečenicu na deset strana. Ovoga puta vas osjećaj vodi tačno tamo gdje treba da budete. Novi smisao za Ribe kreće od jednog iskrenog razgovora.

Kapija sreće se ne otvara slučajno - evo gdje je znak preokreta

Najveća prepreka proteklih mjeseci nije bio peh, nego to što su Djevica, Vodolija i Ribe duboko u sebi prestale da vjeruju da im pripada nešto bolje. Nova prilika ne lupa na vrata uz fanfare, već stiže kroz sitne znake koje lako propustite ako ste rasejani:

Poziv koji stiže niotkuda, baš od osobe od koje ga niste očekivali;

Komšija koji vam u prolazu kaže nešto što vam se danima mota po glavi;

Susret sa starim poznanikom koji vam donese vijest ili priliku koju niste planirali.

Kraj teškog perioda za ova tri znaka ne znači da svaki problem nestaje jednim potezom gumice. Znači da dobijate snagu da im pogledate pravo u oči, bez onog straha koji vas je mjesecima držao budnim.

Zato ne očekujte da se sve razreši u jednom danu i jednom velikom viješću. Ovaj period velike sreće radi sitnim koracima, kroz odluke koje sa strane izgledaju sasvim obično. Jedan razgovor manje kod koga se izvinjavate, jedno „DA” koje niste smjeli da izgovorite, jedan telefon koji ovoga puta uzmete u ruke. Tako se otvaraju i najveća vrata.

Zlatno pravilo za dane koji dolaze

Astrološka kapija sreće otvara se samo onima koji su spremni da kroče kroz nju, a ne onima koji sjede i čekaju da ih neko drugi progura. Trud nagomilan prethodnih mjeseci konačno počinje da se vraća, a ono što je dugo stajalo na čekanju polako dolazi na svoje mjesto.

Poslije svih borbi i neizvjesnosti, dolazi osjećaj da ponovo možete slobodno da dišete i da sami držite konce svog života u rukama, prenosi Krstarica.