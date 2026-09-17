Albanci ponovo kamenjem i pirotehnikom gađali sjedište Euleksa u Prištini

Albanci koji protestuju zbog osuđujuće presude bivšim vođama tzv. OVK za ratne zločine i noćas su kamenjem gađali sjedište Euleksa na periferiji Prištine.

Bacali su i pirotehnička sredstva na zgradu, zbog čega se dio krova zapalio, prenosi Koha. Oni su nosili zastave tzv. OVK i uzvikivali "UČK".

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Zgradu je obezbjeđivala tzv. kosovska policija.

Demonstranti su i juče kamenjem gađali sjedište Euleksa i zgradu vlade privremenih prištinskih institucija, a pokušali su i da upadnu u objekat Euleksa, prenosi Tanjug.

Najavili su da će nastaviti proteste zbog presude u Hagu, koju smatraju nepravednom.

Tzv. kosovska policija saopštila je da je tokom protesta u srijedu u Prištini, nakon izricanja presude u Hagu, privela dvije osobe, od kojih je jednoj određeno zadržavanje do 48 sati.

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Specijalizovana vijeća u Hagu osudila su u srijedu bivše vođe tzv. OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina.