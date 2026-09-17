Izbio požar u staračkom domu: Zbog zadobijenih opekotina dvije osobe završile u bolnici

Nakon sinoćnjeg izbijanja požara u jednom od staračkih domova, zbog opekotina u Univerzitetski klinički centar Tuzla hospitalizovana su dva pacijenta, potvrdila je jutros portparolka UKC Tuzla Ersija Aščerić Mujedinović.

Pacijent inicijala O. H. 1948 godište, zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj je ventilaciji.

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Drugi pacijent inicijala M.O. zadobio je opekotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško.

Dežurne ekipe UKC-a Tuzla spremno i profesionalno su odgovorile na hitan prijem, dijagnostički i operativni, kao i sve druge tretmane koje je zahtjevalo zdravstveno stanje povrijeđenih, dodala je portparolka.

(Avaz)