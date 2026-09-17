Udes u Banjaluci, usporen saobraćaj

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Foto: ATV

Na raskrsnici ulica Braće Pišteljića i Braće Podgornika dogodio se manji udes zbog kojeg je saobraćaj usporen.

Do udesa je došlo iz pravca novog mosta u Česmi prema kružnom toku kod "Lesnine". Prema nezvaničnim informacijama nije bilo povrijeđenih, ali je nastala materijalna šteta. Iz pravca mosta formirala se kolona vozila, ali obustave saobraćaja nema.

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