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Udes u Banjaluci, usporen saobraćaj

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17.09.2026 07:17

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Na raskrsnici ulica Braće Pišteljića i Braće Podgornika dogodio se manji udes zbog kojeg je saobraćaj usporen.

Do udesa je došlo iz pravca novog mosta u Česmi prema kružnom toku kod "Lesnine".

Prema nezvaničnim informacijama nije bilo povrijeđenih, ali je nastala materijalna šteta.

Iz pravca mosta formirala se kolona vozila, ali obustave saobraćaja nema.

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Tagovi :

udes

nesreća

Saobraćajna nesreća

Banjaluka

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