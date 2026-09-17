Tramp: Nadam se da se bliži kraj rata sa Iranom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom, koji je ušao u sedmi mjesec, dok se, prema izveštaju portala Aksios, očekuje da će se sledeće nedjelje sastati sa liderima zemalja Zaliva na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku.

"Nadam se da se bližimo kraju rata", rekao je Tramp novinarima i dodao da Iran želi dogovor i da će se vidjeti kako će se situacija odvijati, prenio je Rojters.

Tramp je rekao i da je informacije od Irana dobio "direktno", ali nije iznio detalje.

Aksios je, pozivajući se na neimenovane izvore, objavio da bi sastanak Trampa sa liderima ili ministrima spoljnih poslova Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina, Kuvajta i Omana mogao da bude usmjeren na planove SAD za strategiju nakon završetka rata.

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Stejt department i Bela kuća nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

Rat je počeo 28. februara, kada su SAD i Izrael napali Iran, nakon čega je Teheran uzvratio udarima na Izrael i zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke baze.

Tramp je kao jedan od ciljeva rata naveo slabljenje nuklearnih kapaciteta Irana.

Iran tvrdi da nema nuklearno oružje, te da je njegov program obogaćivanja uranijuma namijenjen mirnodopskim svrhama.