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Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio zakon o sankcijama Rusiji i Iranu

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17.09.2026 07:24

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Представнички дом америчког Конгреса усвојио закон о санкцијама Русији и Ирану
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je zakon o sankcijama Rusiji i Iranu sa 262 glasa "za" i 159 "protiv", uprkos protivljenju dijela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlašćenja za uvođenje carina.

Za zakon je glasalo 58 demokrata, dok je sedam republikanaca bilo protiv, prenio je Si-Bi-Es.

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Senat je zakon, nazvan "Zakon Lindsija O. Grejema o sankcijama Rusiji i Iranu iz 2026. godine", usvojio u avgustu uz snažnu dvostranačku podršku, a sada je proslijeđen predsjedniku Donaldu Trampu.

Zakon omogućava predsjedniku da uvede carine do 100 odsto na robu iz pet najvećih kupaca ruske nafte ili prirodnog gasa. Izuzete su zemlje koje manje od 15 odsto prirodnog gasa uvoze iz Rusije i preduzimaju "značajne" korake za smanjenje tog uvoza.

Predviđene su i sankcije ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, članovima njegove vlade, oligarsima, kao i ruskim bankama i finansijskim institucijama. Prema podacima Centra za istraživanje energije i čistog vazduha, Kina i Indija su najveći kupci ruske sirove nafte. Evropska unija je posljednjih godina značajno smanjila uvoz ruskog gasa, dok je prodaja Kini porasla.

Na zahtjev Trampove administracije, zakon obuhvata i sankcije iranskom energetskom i oružarskom sektoru. Predsjednik dobija mogućnost da ukine sankcije ako Kongresu potvrdi da je to u nacionalnom interesu SAD.

Predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson rekao je da zakon šalje "snažnu poruku američkog jedinstva" i da administraciji daje sredstva za okončanje sukoba u Ukrajini. Lider manjine u Predstavničkom domu Hakim Džefris, liderka demokrata Ketrin Klark i predsjednik demokratskog kokusa Pit Agilar naveli su da ne mogu Trampu povjeriti nova ovlašćenja za uvođenje tarifa, ocjenjujući da bi one mogle dodatno da povećaju troškove američkim porodicama.

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Demokratski poslanici Gregori Miks, Don Bajer i Ričard Nil prethodno su upozorili da bi zakon "dramatično proširio predsjednička carinska ovlašćenja", dok je Miks nakon glasanja rekao da se nada da će Tramp dokazati da su njihove sumnje bile neopravdane i sprovesti zakon kako je predviđeno.

Republikanski poslanik Majkl Mekol rekao je da zakon ima podršku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ocijenio da su carine način da se pojača pritisak sankcija na Rusiju.

(Tanjug)

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Rusija

sankcije

Iran

Kongres SAD

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