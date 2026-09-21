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"Grad onemogućava otvaranje vrtića u Piskavici"

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21.09.2026 13:05

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Foto: ATV

Više od 30 mališana u banjalučkoj mjesnoj zajednici Piskavica i dalje čeka upis u vrtić, jer grad Banjaluka onemogućava da obezbijeđeni objekat bude u funkciji, izjavio je predsjednik ove mjesne zajednice Aleksandar Šibarević.

Šibarević je rekao da je stari objekat ambulante renoviran i saniran, zahvaljujući sredstvima od 85.000 KM iz Kabineta predsjednika Republike Srpske i volonterskom radu mještana.

On je istakao da su imali usmenu saglasnost gradske vlasti da počnu sa gradnjom, ali da su radovi nakon izvjesnog vremena obustavljeni.

"Navodno, prema gradskoj vlasti ne postoji potrebna dokumentacija. Ovo je objekat stare porodične ambulante koja ima svu potrebnu dokumentaciju, od građevinske do upotrebne dozvole. Nije potrebna dodatna dokumentacija, jer radimo samo prenamjenu objekta, ne izlazimo iz postojećih dimenzija objekta", objasnio je Šibarević.

On je dodao da je Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka podnio zahtjev nadležnom odjeljenju i da vjeruje da će na narednoj sjednici Skupštine grada biti donesena odluka o dodjeli ovog objekta Centru.

"Trebali smo da budemo prva seoska mjesna zajednica koja bi imala javni vrtić. Piskavica je teritorijalno jedna od najvećih mjesnih zajednica, čak na prostoru bivše Jugoslavije", napomenuo je Šibarević.

On je zaključio da bi u vrtiću postojale jaslička i mješovita grupa, prenosi Srna.

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Tagovi :

Banja Luka

Vrtić

Piskavica

Aleksandar Šibarević

Gradska uprava Banjaluka

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