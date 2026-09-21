Ovi dijelovi Banjaluke danas bez struje

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Zbog radova na elektromreži bez struje danas će od devet do 14 časova biti dijelovi banjalučkih ulica Koste Vojinovića, Vojvode Pere Krece, Put banjalučkog odreda i Kosovska, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Naselja Srpske toplice, Novoselija, Grab, Banj brdo, Piskavica, Josipovići, Milakovići i Rekavice ostaju bez električne energije od devet do 14 časova. Napajanja električnom energijom neće biti od 09.30 do 12.30 u dijelovima ulica Rade Vranješević i Relje Krilatice. Od osam do 12 časova struje neće biti u dijelovima ulica Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, Milana Karanovića i Vrbaski put.

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