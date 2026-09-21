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Ovi dijelovi Banjaluke danas bez struje

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21.09.2026 07:14

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Ови дијелови Бањалуке данас без струје
Foto: Ustupljena fotografija

Zbog radova na elektromreži bez struje danas će od devet do 14 časova biti dijelovi banjalučkih ulica Koste Vojinovića, Vojvode Pere Krece, Put banjalučkog odreda i Kosovska, saopštili su iz "Elektrokrajine".

Naselja Srpske toplice, Novoselija, Grab, Banj brdo, Piskavica, Josipovići, Milakovići i Rekavice ostaju bez električne energije od devet do 14 časova. Napajanja električnom energijom neće biti od 09.30 do 12.30 u dijelovima ulica Rade Vranješević i Relje Krilatice. Od osam do 12 časova struje neće biti u dijelovima ulica Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, Milana Karanovića i Vrbaski put.

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Tagovi :

Banja Luka

Elektrokrajina

saopštenje

naselja bez struje

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