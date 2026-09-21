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Krvavi rođendan: Maskirani muškarci džipom uletjeli na slavlje i zvjerski pretukli trojicu muškaraca!

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21.09.2026 08:03

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U naselju Grocka kod Beograda noćas se dogodio nezapamćen incident kada je grupa maskiranih huligana prekinula rođendansko slavlje i brutalno pretukla trojicu muškaraca koji su bili gosti na žurki, saznaje "Telegraf.rs".

Prema našim saznanjima, najdeblji kraj izvukao je G.P., koji je zadobio teške tjelesne povrede opasne po život - prelom lobanje i nagnječenje mozga. Druga dvojica muškaraca prošla su sa lakšim tjelesnim povredama.

Drama se odigrala u dvorištu porodične kuće dok je djevojka slavila rođendan sa svojim društvom. U jednom trenutku, pred kuću je stigao džip iz kojeg je istrčala grupa muškaraca sa fantomkama na glavama, naoružana drvenim motkama i metalnim palicama.

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"Došli su džipom, uletjeli u dvorište i bez ikakvog razloga ili povoda nasrnuli na trojicu muškaraca koji su se zatekli napolju i počeli zverski da ih tuku - navodi izvor blizak istrazi, prenoseći riječi vidno potresene slavljenice.

Djevojka koja je organizovala slavlje na sreću nije povređena, ali su scene brutalnog nasilja šokirale sve prisutne.

O ovom jezivom događaju odmah je obavješteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Policija intenzivno traga za napadačima i radi na rasvetljavanju svih okolnosti i motiva ovog napada, piše Telegraf.

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Srbija

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Beograd

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