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Danas slavimo Svete mučenice Minodoru, Mitrodoru i Nimfodoru: Jednu stvar treba strogo izbjegavati

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23.09.2026 07:09

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Задивљујућа фреска Исуса Христа у величанственој куполи Храма Светог Саве у Београду.
Foto: pexels/Doğuş Subaşılar

Svete mučenice Minodora, Mitrodora i Nimfodora, odnosno njihov dan, u kalendaru Srpske pravoslavne crkve označen je crnim slovom, a obilježava se 23. septembra.

Svete mučenice Minodora, Mitrodora i Nimfodora bile su tri rođene sestre iz Vitinije. Vaspitavane u duhu hrišćanskom, povukle su se iz grada u pustinju, želeći da se u potpunosti posvete Bogu i približe mu se kroz molitve i post.

Ubrzo njima počeše da dovode bolesne radi liječenja i postadoše nadaleko poznate po svojim isceliteljskim moćima. Kad je za to čuo knet Fonton, naredio je vojnicima da ih dovedu na sud. Međutim, predanje kaže da je njihovo lice, iako isposničko, krasila neka posebna ljepota, ozarena unutrašnjim mirom i blagošću Božijom, pa knez osta zatečen kad ih dovedoše.

Laskao im je, obećavao da će ih voditi caru koji će ih udati za njegove velmože, da će život provesti u bogatstvu i izobilju, ali one odlučno sve odbiše. To je naljutilo kneza koji naloži vojnicima da najprije bace na muke Minodoru, a da njene sestre zatvore u tamnicu. Poslije ljutih mučenja vikne knez izranjavanoj i krvavoj Minodori:

"Prinesi žrtvu bogovima!"

Na to sveta mučenica odgovori:

"Zar ne vidiš, ništa drugo i ne činim, nego svu sebe prinosim na žrtvu Bogu mojemu?"

Kad izdahnu u mukama Minodora, knez izvede i druge dvije sestre, postavi ih kraj njenog mrtvog tijela, pa ih poče nagovarati da se odreknu Hrista, međutim, Mitrodora i Nimfodora ostaše pri svojoj namjeri da za Hrista ako treba i život daju. Fonton ih potom ubi, ali u tom trenutku, kako predanje kaže, udari grom iz vedrog neba i na mestu ubi kneza i sve njegove vojnike.

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Hrišćani česno sahraniše tela svetih Božjih mučenica. Stradanje sestara se prema predanju dogodilo između 305. i 311. godine, u vreme Maksimijana Galerija.

Običaji i vjerovanja

U narodu živi vjerovanje da danas treba biti blag sa svojim bližnjima i da treba izbjegavati svađe, a sa neprijateljima zakopati ratne sekire.

Pronađite smirenje u svom srcu i mjesto za praštanje. Prema vjerovanju, danas se valja u crkvi pomoliti za zdravlje porodice u sjećanje na sestre koje su liječile bolesne i uboge, a nisu jedna drugu napustile ni u najstrašnijim mukama. Naši stari su takođe vjerovali da ako danas bude grmljavine treba izbjegavati izlaženje napolje, prenosi Telegraf.

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Srpska pravoslavna crkva

Svete mučenice Minodora Mitrodora i Nimfodora

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