Srbi uhapšeni u kući strave u Španiji: Žrtva vezana u sobi za mučenje

Autor:ATV redakcija
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Španski istražioci otkrili su nove detalje o sedmorici državljana Srbije uhapšenih nakon što je policija u vili u Esteponi na Kosta del Solu pronašla dvojicu krvavih i povrijeđenih muškaraca i prostoriju za koju vjeruje da je služila za mučenje.
Uhapšeni su Filip J. (25), Zoran N. (35), Ivan M. (24), Sekulić M. (27), Leo Y. (29), Aleksa K. (24) i Marko N. (31), objavio je španski "El Español", pozivajući se na dokumentaciju i izvore iz istrage.
Svih sedam završilo je iza rešetaka, dok španska policija nastavlja istragu o kriminalnoj grupi za koju sumnja da se bavila trgovinom kokainom i hašišem, kao i iznudama.
Sve je počelo u noći 5. septembra, kada je policija u 1.05 dobila poziv partnerke jednog od muškaraca koji su se nalazili u kući.
Njen partner prethodno joj je rekao da odlazi na sastanak zbog "sumnjivih poslova" i da pozove policiju ukoliko joj se ubrzo ne javi.
Poziv je policiju odveo do vile u Esteponi.
Hronika
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Kada su policajci stigli, vidjeli su svjetlo u kući i počeli da zvone. U jednom trenutku otvorila su se automatska vrata, a prema njima su krenula dvojica muškaraca prekrivenih lica i s rukavicama na rukama.
Tada je iz kuće istrčao nag i krvav muškarac u stanju panike, govoreći policajcima da je otet i da žele da ga ubiju.
Policajci su odmah zatražili pojačanje, a na mjesto događaja upućene su raspoložive patrole iz Estepona i Marbelje.
Jedan od maskiranih muškaraca počeo je da bježi i preskočio zid dvorišta.
Policajci su, prema dokumentaciji u koju je "El Español" imao uvid, primijetili da u rukama drži predmet za koji su posumnjali da je vatreno oružje.
Pošto nije poslušao naređenje da stane, jedan policajac ispalio je hitac upozorenja u vazduh.
Osumnjičeni je nastavio da bježi, ali je ubrzo uhvaćen. Riječ je, prema španskom listu, o Marku N. (31).
Ubrzo je uhapšen i Filip J. (25), dok je Zoran N. (35) presretnut dok je pokušavao da preskoči zid oko imanja.
Još jedan od osumnjičenih pronađen je sakriven među žbunjem u dvorištu susjedne kuće.
Tokom akcije povrijeđena su trojica policajaca dok su u potjeri preskakali ograde okolnih kuća.
Dok je policija ulazila na imanje, jedan muškarac potrčao je prema zadnjem dijelu kuće i prebacio sportsku torbu preko zida u susjedno dvorište.
Kada su policajci pronašli torbu, u njoj su zatekli automatske puške AK-47.
Pronađeni su i pištolji, a istražitelji sada analiziraju zaplijenjeno oružje kako bi utvrdili da li je korišteno u drugim krivičnim djelima, uključujući ona počinjena na području Marbelje.
Drugi povrijeđeni muškarac pronađen je unutar vile. Krvario je iz usta i policajcima rekao da je otet i povrijeđen.
Posebnu pažnju istražitelja privukla je jedna prostorija čiji su zidovi bili potpuno prekriveni plastikom.
U njoj su pronađeni stolica, vezice, čekić, kliješta, ostaci ljepljive trake i vatreno oružje.
Među pronađenim oružjem bio je i pištolj s prigušivačem.
Istražitelji vjeruju da je prostorija bila pripremljena za mučenje, a "El Español" navodi da je plastika postavljena kako krv žrtava ne bi ostavljala tragove po prostoriji.
Dvojica muškaraca koje je policija oslobodila identifikovani su kao Hamza i Migel Anhel.
Španski istražioci sumnjaju da ni oni nisu slučajno završili u vili.
Prema policijskoj hipotezi, dvojica muškaraca mogli bi biti povezana s istom kriminalnom organizacijom, a mučenje je navodno bilo posljedica obračuna zbog posla koji nije obavljen kako je dogovoreno.
Obojica imaju policijske dosijee, a jedan od oslobođenih muškaraca nakon izlaska iz bolnice takođe je završio u zatvoru.
Prema izvorima iz istrage, grupa je bila povezana s trgovinom kokainom i hašišem, kao i iznudama.
Njene aktivnosti navodno nisu bile ograničene na Kosta del Sol, već su obuhvatale i područje Gibraltara i istočne Španije.
Neki od sedmorice uhapšenih odranije su poznati policiji zbog nasilnih pljački i trgovine drogom, dok su pojedini imali i neriješene sudske pozive.
Policija je tokom forenzičkog pregleda vile pronašla i biološke tragove drugih osoba. Na osnovu njih istražitelji pokušavaju da identifikuju moguće dodatne članove grupe, zbog čega operacija još nije završena.
Sedmorica državljana Srbije poslata su u zatvor.
Prema informacijama španskih medija, po dolasku su zahtijevali da budu smješteni zajedno, u istom zatvorskom bloku i ćelijama.
Zatvorskim službenicima navodno su poručili da će, ukoliko ih razdvoje, "biti problema".
Zahtjev im nije ispunjen, pa su raspoređeni u različite dijelove zatvora.
Istraga se nastavlja, a policija pokušava da utvrdi puni obim djelovanja grupe, identitet drugih mogućih članova i da li je zaplijenjeno oružje korišteno u drugim krivičnim djelima.
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