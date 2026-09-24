Srbi uhapšeni u kući strave u Španiji: Žrtva vezana u sobi za mučenje

Španski istražioci otkrili su nove detalje o sedmorici državljana Srbije uhapšenih nakon što je policija u vili u Esteponi na Kosta del Solu pronašla dvojicu krvavih i povrijeđenih muškaraca i prostoriju za koju vjeruje da je služila za mučenje.

Uhapšeni su Filip J. (25), Zoran N. (35), Ivan M. (24), Sekulić M. (27), Leo Y. (29), Aleksa K. (24) i Marko N. (31), objavio je španski "El Español", pozivajući se na dokumentaciju i izvore iz istrage.

Svih sedam završilo je iza rešetaka, dok španska policija nastavlja istragu o kriminalnoj grupi za koju sumnja da se bavila trgovinom kokainom i hašišem, kao i iznudama.

Kako je policija otkrila "kuću strave"?

Sve je počelo u noći 5. septembra, kada je policija u 1.05 dobila poziv partnerke jednog od muškaraca koji su se nalazili u kući.

Njen partner prethodno joj je rekao da odlazi na sastanak zbog "sumnjivih poslova" i da pozove policiju ukoliko joj se ubrzo ne javi.

Poziv je policiju odveo do vile u Esteponi.

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Kada su policajci stigli, vid‌jeli su svjetlo u kući i počeli da zvone. U jednom trenutku otvorila su se automatska vrata, a prema njima su krenula dvojica muškaraca prekrivenih lica i s rukavicama na rukama.

Tada je iz kuće istrčao nag i krvav muškarac u stanju panike, govoreći policajcima da je otet i da žele da ga ubiju.

Policajci su odmah zatražili pojačanje, a na mjesto događaja upućene su raspoložive patrole iz Estepona i Marbelje.

Zašto je policajac pucao?

Jedan od maskiranih muškaraca počeo je da bježi i preskočio zid dvorišta.

Policajci su, prema dokumentaciji u koju je "El Español" imao uvid, primijetili da u rukama drži predmet za koji su posumnjali da je vatreno oružje.

Pošto nije poslušao naređenje da stane, jedan policajac ispalio je hitac upozorenja u vazduh.

Osumnjičeni je nastavio da bježi, ali je ubrzo uhvaćen. Riječ je, prema španskom listu, o Marku N. (31).

Ubrzo je uhapšen i Filip J. (25), dok je Zoran N. (35) presretnut dok je pokušavao da preskoči zid oko imanja.

Još jedan od osumnjičenih pronađen je sakriven među žbunjem u dvorištu susjedne kuće.

Tokom akcije povrijeđena su trojica policajaca dok su u potjeri preskakali ograde okolnih kuća.

Šta je bilo u torbi bačenoj preko zida?

Dok je policija ulazila na imanje, jedan muškarac potrčao je prema zadnjem dijelu kuće i prebacio sportsku torbu preko zida u susjedno dvorište.

Kada su policajci pronašli torbu, u njoj su zatekli automatske puške AK-47.

Pronađeni su i pištolji, a istražitelji sada analiziraju zaplijenjeno oružje kako bi utvrdili da li je korišteno u drugim krivičnim d‌jelima, uključujući ona počinjena na području Marbelje.

Šta je policija zatekla u sobi obloženoj plastikom?

Drugi povrijeđeni muškarac pronađen je unutar vile. Krvario je iz usta i policajcima rekao da je otet i povrijeđen.

Posebnu pažnju istražitelja privukla je jedna prostorija čiji su zidovi bili potpuno prekriveni plastikom.

U njoj su pronađeni stolica, vezice, čekić, kliješta, ostaci ljepljive trake i vatreno oružje.

Među pronađenim oružjem bio je i pištolj s prigušivačem.

Istražitelji vjeruju da je prostorija bila pripremljena za mučenje, a "El Español" navodi da je plastika postavljena kako krv žrtava ne bi ostavljala tragove po prostoriji.

Ko su bile žrtve?

Dvojica muškaraca koje je policija oslobodila identifikovani su kao Hamza i Migel Anhel.

Španski istražioci sumnjaju da ni oni nisu slučajno završili u vili.

Prema policijskoj hipotezi, dvojica muškaraca mogli bi biti povezana s istom kriminalnom organizacijom, a mučenje je navodno bilo posljedica obračuna zbog posla koji nije obavljen kako je dogovoreno.

Obojica imaju policijske dosijee, a jedan od oslobođenih muškaraca nakon izlaska iz bolnice takođe je završio u zatvoru.

Čime se grupa navodno bavila?

Prema izvorima iz istrage, grupa je bila povezana s trgovinom kokainom i hašišem, kao i iznudama.

Njene aktivnosti navodno nisu bile ograničene na Kosta del Sol, već su obuhvatale i područje Gibraltara i istočne Španije.

Neki od sedmorice uhapšenih odranije su poznati policiji zbog nasilnih pljački i trgovine drogom, dok su pojedini imali i neriješene sudske pozive.

Policija je tokom forenzičkog pregleda vile pronašla i biološke tragove drugih osoba. Na osnovu njih istražitelji pokušavaju da identifikuju moguće dodatne članove grupe, zbog čega operacija još nije završena.

Šta se dogodilo sa sedmoricom uhapšenih?

Sedmorica državljana Srbije poslata su u zatvor.

Prema informacijama španskih medija, po dolasku su zahtijevali da budu smješteni zajedno, u istom zatvorskom bloku i ćelijama.

Zatvorskim službenicima navodno su poručili da će, ukoliko ih razdvoje, "biti problema".

Zahtjev im nije ispunjen, pa su raspoređeni u različite dijelove zatvora.

Istraga se nastavlja, a policija pokušava da utvrdi puni obim d‌jelovanja grupe, identitet drugih mogućih članova i da li je zaplijenjeno oružje korišteno u drugim krivičnim d‌jelima.